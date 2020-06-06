Жена Мартиросяна рассказала, как «подставила» Алсу перед журналистами

Москва, 6 июня. Супруга юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина призналась, что однажды «подставила» певицу Алсу перед журналистами. Она придумала историю их знакомства.

Жанна опубликовала в соцсетях фрагмент интервью, в котором рассказывает о любви к экстремальному спорту. По ее словам, вместе с Гариком, Алсу и ее супругом-бизнесменом Яном Абрамовым они прыгали с парашютом.

«Мы познакомились с Алсу лет пять назад. Мне друзья подарили абонемент на прыжок с парашютом. И мы поехали с мужем на аэродром, нам сказали, что в самолете будет еще одна семейная пара. Мы взлетели, я думала, «нет, не прыгну». А Алсу сказала, «ничего страшного, я буду прыгать первая». Мы с Гариком посмотрели, что у них парашюты раскрылись, и тоже решили прыгнуть», — рассказала Жанна.

Жена Мартиросяна назвала свой рассказ «наглой ложью». По словам Левиной, Алсу долго смеялась, когда услышала эту версию их знакомства. Журналисты неоднократно задавали ей вопросы о том прыжке с парашютом. И певице пришлось «отдуваться» перед СМИ.

На самом деле история знакомства Жанны и Алсу была прозаичной. Они впервые встретились в ресторане в компании общих друзей.