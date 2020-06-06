Путин призвал спокойно и осознанно выходить из режима ограничений

Москва, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут стремиться выходить из ограничений по коронавирусу как можно быстрее. Глава государства подчеркнул, что выход из режима ограничений должен быть осознанным и спокойным.

«Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее», — сообщил Путин на встрече с деятелями культуры в видеоформате.

В ходе встречи директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов процитировал строку из письма Пушкина Петру Плетневу: «Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы…».

«Хорошие слова. Будем живы, значит, будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это», — отметил Путин.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире. По данным на 6 июня, в мире 6,8 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 398 тысяч человек.

Власти российских регионов приняли ряд ограничительных мер. В частности, были закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы перешли на работу в дистанционном режиме.

По данным на 6 июня, в России за сутки выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Число пациентов с коронавирусом в РФ увеличилось до 458 689.

Также в ходе встречи с деятелями культуры Путин заявил, что работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики.