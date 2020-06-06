Регионы вынуждены отбиваться от вбросов «Альянса врачей» на тему коронавируса

Аффилированный с Алексеем Навальным «Альянс врачей» продолжает распространять фейки на тему проблем в отечественных больницах на фоне распространения в России коронавируса. Вбросы были обнаружены еще в трех городах страны, что говорит о продолжении кампании по распространению дезинформации.

Основной площадкой для публикации фейковой информации «Альянса врачей» является их интерактивная карта, которую глава организации Анастасия Васильева анонсировала еще в мае. По задумке, врачи могли анонимно сообщить о наличии проблемы в своей больнице, на которую должен был среагировать альянс. По факту же карту используют для массовых вбросов, а опровергать их приходится руководству регионов.

На интерактивной карте организации появилось сообщение, судя по которому в городской поликлинике №11 в Хабаровске не проводится тестирование на наличие коронавируса среди медработников.

Получить комментарий администрации больницы Федеральному агентству новостей на момент публикации не удалось, однако один из педиатров на условиях анонимности рассказал, что приведенная информация не соответствует действительности.

«Проводили тесты, недавно пришел результат — отрицательный», — заявил сотрудник медицинского учреждения.

Кроме административного центра Хабаровского края, вбросы недостоверной информации были обнаружены в Калининграде и Орске. Местные СМИ сообщили, что нашли информацию о тех или иных проблемах в больницах на карте «Альянса врачей». Зная репутацию данной организации, журналисты решили проверить жалобы.

Так, в Калининграде 8 мая поступило сообщение от якобы сотрудника из БСМП по улице Невского. Аноним пожаловался на главврача, который «запретил брать мазки» на коронавирус у подчиненных, из чего автор пришел к выводу, что все медики заражены. Позднее, 22 мая, была подана жалоба из инфекционной больницы Калининградской области об отсутствии доплат за COVID-19.

Местные власти опровергли обе жалобы, подчеркнув, что в правительстве Калининграда рассматривается вопрос о возможности выплат больницам, не попавшим в число стационаров. Также власти добавили, что все врачи, контактирующие с инфицированными, обладают всеми необходимыми средствами защиты.

Информационной атаке подвергся и город в Оренбургской области. О якобы нехватке СИЗ сообщалось из Орской городской больницы №4. Соответствующая жалоба появилась на карте «Альянса врачей».

Издание Урал56.ру связалось с главным врачом медучреждения Павлом Орловым, который опроверг вброс организации, сообщив, что всем работникам больницы хватает СИЗ.

Очевидно, что «Альянс врачей» в своей кампании по распространению фейков переключился на регионы. Его сомнительная деятельность была отмечена не только печатными СМИ — телеведущий Дмитрий Киселев рассказал об организации в своей передаче. Он напомнил, что альянс занимается публикацией на карте фейков, жертвами которых стали медучреждения в Москве и Петербурге.

Напомним, что Федеральное агентство новостей ранее обзвонило несколько больниц в Северной столице, которые на карте организации отмечены как «проблемные». В СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №4» и Городской больнице №14 информацию опровергли. В последнем медучреждении подчеркнули, что недостачи СИЗ не испытывают, о чем отчитывались перед городским комитетом здравоохранения.