«Яндекс» представил топ новых слов десятилетия

Москва, 6 июня. «Яндекс» ко Дню русского языка представил список новых слов, значение которых последние десять лет пользователи Рунета искали чаще всего. Топ опубликован в Telegram-канале компании.

В список попали слова, связанные с социальными сетями и модными тенденциями. Тройку лидеров в рейтинге 2020 года заняли слова «ауф», «локдаун» и «падра», в 2019 году это были «вислово», «фудпорн», «бумер», а в 2018 году — «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс».

Список новых слов десятилетия пополнили «хайп», «спиннер», «вейперы», «брексит», «кек», «селфи», «репост», «френдзона», «свэг», «ретвитнуть», «лалка» и «лойс».

«По топу можно проследить, как новые явления и мода отражаются в языке. Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово «селфи», — объяснили в «Яндексе».

В компании также выяснили, происхождение каких слов пользователи Сети запрашивали у поисковика чаще всего за последний год, пишет «ФедералПресс». Оказалось, что это «Русь», «работа» и «спасибо». В список попали и такие актуальные слова, как «карантин» и «врач», передает НСН.

Напомним, что в конце марта, когда пандемия коронавируса стремительно набирала обороты, словарь английского сленга Urban Dictionary пополнился термином, обозначающим как паникующих на фоне эпидемии, так и игнорирующих меры предосторожности. Это слово Covidiot («ковидиот»), которое, по сути, является слиянием названия эпидемии COVID-19 и слова «идиот».