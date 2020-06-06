В Подмосковье простились с журналисткой Юлией Норкиной

Москва, 6 июня. В Пушкине простились с ведущей радио «Комсомольская правда» Юлией Норкиной, которая скоропостижно скончалась в возрасте 53 лет. Церемония прощания с Юлией Норкиной состоялась на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В последний путь ее проводили муж Андрей Норкин, дети, друзья и коллеги. Норкин прибыл на кладбище чуть раньше катафалка. Телеведущий был одет в джинсы и черную футболку.

Стоит отметить, что в Пушкине хорошо знают Андрея Норкина. Не смотря на то, что журналист родился в Москве, Пушкино он считает своим родным городом. Телеведущий часто выступает в Пушкине с литературно-развлекательной программой и общается с публикой. Его концертная программа — это два часа блистательного юмора и веселые истории из жизни, то есть все для хорошего настроения и добрых воспоминаний. Юлия Норкина никогда не пропускала выступления своего мужа.

Юлия Норкина родилась в Москве 10 декабря 1967 года. Профессиональную деятельность начала в 1992 году с работы на радиостанции «Радио 101», где и познакомилась с Андреем Норкиным. Свой последний эфир она провела 26 апреля, речь шла о благодарности медикам-героям.