Филологи объяснили, почему иностранцам тяжело дается русский язык

Москва, 6 июня. Филологи рассказали, почему иностранцам сложно выучить русский язык. По мнению специалистов, многие не понимают падежи, фонетику и глаголы движения.

Преподаватель кафедры филологии РУДН Валерия Антонова отметила, что иностранцам нужно помнить для каждого существительного по шесть падежей и системы склонения. Трудности также вызывают формы глагола «ходить».

Если русскоязычным это понятно с детства, то граждане других стран не понимают разницу между «иду, «хожу», «пойду», «пойду схожу».

По словам декана факультета русского языка Института Пушкина Светланы Персияновой, у некоторых народов нет навыков воспроизведения определенных звуков. К примеру, японцам сложно со звуками «р» и «л». Именно поэтому столичную Красную площадь нередко японцы называют «Классной».

У итальянцев не получается выговаривать звук «ы», а европейцы не видят разницы между мягкими и твердыми согласными.

Напомним, что 6 июня в России празднуют День русского языка. По статистике русский язык стоит на восьмом месте в списке самых популярных языков, на нем говорят порядка 286 млн человек.