Друг Жигунова назвал возможную причину его расставания с Заворотнюк

Москва, 6 июня. Причиной расставания актеров Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова могло стать неосторожное высказывание последнего, считает художник Сергей Заграевский.

Дружба между ним и Жигуновым продолжалась более двадцати лет, их дачи находились неподалеку друг от друга. Поэтому художник не мало знает о романе звезд сериала «Моя прекрасная няня».

«Когда появилась Анастасия Заворотнюк, он очень сильно изменился: расцвел, воодушевился. После расставания с Настей у него улыбка пропала», — вспомнил Заграевский.

Художник не исключает, что именно Жигунов виноват в том, что его роман с Заворотнюк закончился.

«В отношениях с женщиной ляпнул – она и обиделась. Тем более такая самодостаточная, красивая, знающая себе цену, как Анастасия Заворотнюк. Скорее всего у Сергея что-то сорвалось с языка, о чем он наверняка жалеет до сих пор», — допустил сосед Жигунова.

Жигунов и Заворотнюк, исполнившие главные роли в популярном сериале «Моя прекрасная няня», встречались с 2006 по 2008 год. Примечательно, что на актрису очень похожа помощница Жигунова Виктория Ворожбит, с которой у него, по слухам, роман.

Они познакомились в 2018 году, когда девушка работала над фестивалем многосерийных художественных фильмов «Утро Родины». А в последнее время часто публиковали снимки, сделанные в одной и той же усадьбе в Подмосковье.