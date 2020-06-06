Путин раскрыл секрет величия и красоты русского языка

Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин назвал четкость, выразительность и красоту главными секретами русского языка.

Российский лидер проводит видеоконференцию с участием деятелей культуры, которая посвящена Пушкинскому дню, а также Дню русского языка. Глава государства отметил, что великий поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин сделал неоценимый вклад в русскую и мировую культуры, а также стал одним из создателей современного русского языка.

Владимир Путин также добавил, что День русского языка обладает статусом международного праздника, так как русский является один из официальных языков ООН.

«Для нашей страны русский язык — много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», — отметил российский лидер.

Кроме того, президент выразил благодарность работникам сферы культуры, подчеркнув, что даже в эти непростые времена, они сделал все, чтобы в России продолжалась культурная жизнь, что имеет важное значение для всех россиян.