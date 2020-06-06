Тархуна, 6 июня. Бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии грабят и разрушают Тархуну. Об этом сообщают жители города, публикующие в соцсетях фото и видео преступлений боевиков.

Так, пользователь Twitter опубликовал видео, на кадрах которого видно, как бандиты ПНС стреляют по зданию из РПГ. Другие жители Тархуны рассказали, что джихадисты устраивают вооруженные набеги не только на магазины, но и на жилые дома. Боевики грабят ливийцев прямо на улицах города. Многие горожане отмечают, что за преступлениями стоят сирийские наемники.

Тархуна была оккупирована террористами после того, как командование Ливийской национальной армии (ЛНА) приняло решение сместить акцент боевых действий с города, отведя оттуда свои войска. Это позволило исключить вероятность возникновения новых вооруженных стычек на территории Тархуны, сохранив жизнь ее жителям и не дав боевикам возможность разрушить город.

Палата Представителей, как и командование ЛНА, не раз отмечала, что причиной эскалации кризиса в стране стала агрессия Турции. Помимо регулярных поставок оружия и военной техники боевикам ПНС, Анкара создала в сирийском Идлибе несколько пунктов вербовки джихадистов из различных группировок, в том числе протурецких, из «Сирийской национальной армии» (СНА). Эти радикалы перебрасываются в Ливию для участия в боях на стороне ПНС. Вербовщики любыми средствами пытаются привлечь как можно больше рекрутов, обещая им золотые горы, помощь в получении турецкого гражданства и другие материальные ценности. При этом вербовщики не стесняются обманывать джихадистов, а особо упрямых угрозами и шантажом заставляют сражаться против ЛНА. Об обмане рассказывали сами наемники, все они призывают своих соотечественников не верить Турции и отправляться в Ливию. По данным сирийской правозащитной организации SOHR, в общей сложности Турция перебросила в североафриканскую страну 17 тысяч наемников. Известно, что среди них есть несовершеннолетние.