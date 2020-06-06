«Эгейский конфликт»: что может спровоцировать вооруженное столкновение Греции и Турции

Редакция Telegram-канала «Южный ветер», исходя из сугубо военных факторов, рассказывает о возможности вооруженного противоборства Греции и Турции в Эгейском море.

Современные греко-турецкие отношения характеризуются взаимной враждой, начиная с момента получения Грецией независимости от Османской империи в 1821 году.

В настоящее время проблемными и неурегулированными вопросами в отношениях двух стран остаются Кипрский и Эгейский конфликты по поводу, соответственно, оккупации Кипра и определения границ с Турцией по Эгейскому морю, к которым добавилось подогреваемое Анкарой экономическое противостояние в связи со строительством газопровода «EastMed». При этом поддержку Греции продолжают оказывать США и Великобритания.

В то же время считается, что прямое вооруженное противостояние между двумя членами НАТО маловероятно. Чтобы оценить ситуацию более детально, рассмотрим оперативную обстановку в регионе.

В первую очередь отметим, как участники НАТО Греция и Турция добросовестно выполняют свои обязанности в операциях альянса. Это касается и военных учений.

Наиболее показательно выполнение совместных задач кораблями ВМС двух стран в составе постоянной группы №2 ОВМС НАТО. К примеру, в центральной части Эгейского моря сейчас действуют два катера и тральщик ВМС Греции («Семитзополус», «Кратзос» и «Каллисто») и два катера ВМС Турции («Кушадасы» и «Карадениз Эрегли»). Пикантности ситуации придает цель их пребывания — предотвращение незаконной миграции в европейские государства в рамках операции «Морской страж».

Этот пример не единственный. Ежегодно турки и греки участвуют в совместных учениях под эгидой альянса. К примеру, в этом году в ходе учения Dynamic Manta два фрегата ВМС Турции и Греции вместе отработали ведение задач по противолодочной обороне, а помогали им в этом греческий самолет базовой патрульной авиации P-3B и его турецкий собрат P235.

Вдоволь промоделировать ведение боевых действий помогают совместные тренировки по противовоздушной обороне типа Nexus Ace, которые регулярно проводятся Южным сектором ПВО НАТО. В ходе них турецкие ВВС под управлением самолета «АВАКС-НАТО» тренируются отражать условные удары греческих ВВС.

Стоит отметить и тематику боевой подготовки. Для ВС Греции характерна совместная с США отработка ведения аэромобильных операций, в то время как для ВС Турции – высадка морских десантов.

Вместе с этим в последнее время нестабильности придает деятельность ВВС двух стран.

3 мая сообщалось, что над акваторией Эгейского моря самолеты тактической авиации F-16 ВВС Турции осуществили опасное сближение с вертолетом ВВС Греции. На перехват были подняты истребители Мираж 2000-5 ВВС Греции. Утверждалось, что на борту вертолета находились министр обороны страны Никос Панайотопулос и НГШ вооруженных сил Константинос Флорос, которые провели инспекционный полет на военные объекты на островах Агатонисион, Инусе, Фармако в восточной части Эгейского моря.

4 мая представитель МИД Турции Хами Аксой выступил с опровержением провокационных действий в отношении греческой стороны.

5 мая греческие СМИ опубликовали кадры захвата турецкого F-16 в качестве цели самолетом Мираж 2000-5 ВВС Греции.

Кроме того, 11 мая турецкие F-16C облетели вокруг спорного острова Хиос, что со стороны Греции было расценено как провокация. В ответ греческие ВВС подняли дежурные истребители и выполнили ответный облет островов Хиос, Лесбос и Лемнос. После этого подобные состязательные полеты совершаются ежедневно.

В итоге можно сделать однозначный вывод, что в настоящее время обе страны масштабных операций друг против друга проводить не планируют. Однако возросшая интенсивность патрульных полетов силами различных летательных аппаратов национальных военно-воздушных сил может привести к различным инцидентам, которые станут катализатором вооруженного противостояния.