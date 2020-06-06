Трамп уничтожает систему контроля над вооружением

Редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» рассказывает, как неумелые попытки Дональда Трампа отстаивать национальные интересы в области контроля над вооружением лишь вредят будущему США и политической карьере нынешгего американского руководства.

«Это безумие»

Именно так бывший директор ЦРУ Майкл Хейден, отреагировал на прошлой неделе на новость о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о выходе из Договора об открытом небе. И все же история показывает, что американский президент отнюдь не безумен, а прямолинеен и продолжает проводить политику, которую проводили его предшественники на этом посту. Только делает это по-своему.

Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище…

Open Skies Treaty Allowed Eyes Over Russia; Trump Wants to Give Them Up https://t.co/JYmfIIOp67 — artbobrov (@artbobrov1) June 6, 2020

Действующий с 1992 года договор разрешает государствам-участникам проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга с целью проверки соблюдения требований договора и укрепления взаимного доверия. Однако Трамп обвинил Россию в недобросовестных действиях и объявил о выходе из договора: «Пока они не будут соблюдать [требования договора], мы выходим». Заявление президента стало последним в серии шагов, заставивших многих беспокоиться, что он полностью разрушит соглашения в области контроля над вооружениями, которые поддерживали мир на протяжении десятилетий.

Однако послужной список Трампа красноречиво демонстрирует, что он не видит большой ценности в существующем режиме контроля. Будучи кандидатом в президенты, Трамп выступил против Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения 2015 года об ограничении ядерной программы Ирана. Уже на посту президента он вышел из соглашения, и с тех пор его администрация продолжает натиск с помощью риторики. Несколькими днями ранее госсекретарь Майк Помпео назвал иранскую сделку «неудачной попыткой задобрить террористов».

Nope. America and Israel are safer outside the Iran deal, which was a failed effort to appease terrorists. But thanks for clarifying you want the arms embargo lifted this October. https://t.co/Dy9uc2dgwS — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 1, 2020

США также вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – подписанного Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году соглашения о контроле над вооружениями. Этот договор был уникальным, поскольку ставил вне закона целый класс вооружений, а не просто сокращал их количество. Но критики утверждали, что Россия регулярно нарушает соглашение, и призывали Трампа выйти из него. Что он и сделал.

Наконец, Трамп намекает, что в следующем году он допустит истечение срока действия нового Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III), а не будет вести переговоры с Москвой о его долгосрочном продлении. Подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым СНВ-III накладывал ограничения на дальность действия ракет, бомбардировщиков и ядерных боеголовок. Сторонники контроля над вооружениями призывают администрацию действовать быстро, но чиновники Белого дома жалуются, что договор не включает Китай и позволяет России использовать ряд альтернативных технологий. Нам видится, что администрация просто ищет пути, чтобы дать договору СНВ-III тихо умереть, как это было с другими соглашениями в области контроля над вооружениями.

K тебе я больше не вернусь, такой теперь я друг

Почему Трамп отказывается от этих соглашений? Возможно, собственное эго заставляет его неохотно соблюдать любое соглашение, на котором нет его имени. А может, ему просто не нравится все, что делалось администрацией Обамы. Со слов бывшего сотрудника Госдепартамента, «Трамп отменил иранскую ядерную сделку, потому что это было соглашение Барака Обамы».

Возможно, в этом есть доля правды. Трамп всю свою жизнь хочет быть в центре внимания и даже не пытается скрыть свое презрение к Обаме. Но эти аргументы не могут объяснить долгосрочную тенденцию во внешней политике США. Последние администрации имели смешанные показатели по контролю над вооружениями. В некоторых случаях они пытались укрепить существующие соглашения, но в других случаях утверждали, что настало время оставить «режим холодной войны в прошлом». В 2002 году администрация Джорджа Буша, несмотря на острую критику, приняла решение выйти из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Позднее Буш подписал знаковое соглашение о совместном использовании ядерного оружия с Индией, которая не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. Эта последняя попытка была особенно тревожной для сторонников контроля над вооружениями, которые считали, что именно такой контроль является ключом к поддержанию ядерной стабильности.

Решения Барака Обамы также вызывали озабоченность у сторонников контроля над вооружениями, которые ожидали от него более твердой приверженности этому механизму. 44-й президент США начал с обещания предпринять «конкретные шаги на пути к миру без ядерного оружия» и упорно работал над заключением СНВ-III с Россией. Но Обама также руководил масштабной программой ядерной модернизации в ходе своего второго срока полномочий. В его планы входило продление срока службы нынешнего поколения авиабомб и боеголовок, а также создание нового поколения крылатых ракет, межконтинентальных баллистических ракет, бомбардировщиков и подводных лодок. Обама сделал это, чтобы заручиться поддержкой нового СНВ со стороны республиканцев в Сенате, но эти действия, тем не менее, стали для многих нарушением данных президентом обещаний и вызвали обеспокоенность у сторонников контроля над вооружениями.

Преемственность политики

В таком свете действия Трампа видятся не такими уж радикально оторванными от того, что делалось политическим руководством США в прошлом. Как и в других вопросах, его порой безумная риторика не позволяет разглядеть преемственность в политике США. Начиная с Дуайта Эйзенхауэра, американские президенты публично выступают за разоружение, одновременно с этим вкладывая средства в укрепление ядерного потенциала, основой которого является все более точное и смертоносное оружие. Соединенные Штаты неуклонно стремятся быть впереди других стран, обладающих ядерным оружием (как друзей, так и оппонентов), и настаивают на заключении таких договоров о контроле над вооружениями, которые закрепляют преимущество США. Первоначальное предложение Эйзенхауэра по «Открытому небу», в конце концов, обещало крупный разведывательный успех в то время как национальная безопасность СССР зиждилась на том, чтобы держать американцев в неведении о своей относительной слабости. И если бы Кремль отверг сделку, продвигавшую транспарентность и обещавшую мир, то Вашингтон мог заявить о своей пропагандистской победе. В этом и других случаях американские лидеры отдавали предпочтение контролю над вооружениями, когда считали, что могут использовать его для завоевания американского преимущества. Посему, хотя нынешние аргументы Трампа достаточно резки, его стремление сохранить ядерное превосходство не нельзя назвать чем-то новым или необычным.

Что все это говорит о будущем ядерного оружия в международной политике? И что это значит для будущего ядерной политики США? Ответ на оба вопроса во многом зависит от того, как мы определяем само понятие «контроль над вооружениями» – термин, значение которого на протяжении десятилетий разделяет ученых. В широком смысле существует три школы мысли.

Первая школа рассматривает контроль над вооружениями как путь к разоружению. Это взывает к здравому смыслу, учитывая, что соглашения о контроле над вооружениями направлены на замораживание производства новых видов оружия, ограничение развертывания новых сил, сокращение размеров арсеналов, а в некоторых случаях – на ликвидацию целых классов оружия. Соглашения о контроле над вооружениями, рассматриваемые в этой связи, являются разрозненными шагами на пути к достижению конечной цели разоружения. Сторонники этой школы серьезно относятся к статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, в которой содержится призыв к государствам, обладающим ядерным оружием, предпринять добросовестные усилия по ликвидации своих арсеналов. Контроль над вооружениями – это одновременно и практический путь к достижению этой цели, и знак доброй воли.

Вторая школа рассматривает контроль над вооружениями как путь к стратегической стабильности. Это означает ослабление стимулов, побуждающих государства участвовать в гонках вооружений в мирное время, и устранение соблазна нанести первый удар в условиях кризиса. Соглашения о контроле над вооружениями, затрудняющие кому-либо возможность убедительно «одержать победу» в ядерной войне, служат обеим целям. Стабильность может быть достигнута только когда государства согласятся создавать и развертывать только такое оружие, которое гарантирует возмездие, а не обещает победу. Общественное одобрение Договора об ограничении систем ПРО 1972 года подтвердило правильность такой логики. Причина ограничения ПРО заключалась в том, чтобы разрушить любые фантазии о том, что сверхдержавы могут выиграть в ядерной войне в любом конструктивном смысле.

Третья школа рассматривает контроль над вооружениями как путь к достижению относительного преимущества, а не коллективной безопасности. Государства используют переговоры о контроле над вооружениями для достижения преимущества, будь то в количественном или технологическом отношении. Например, Вашингтонское морское соглашение 1922 года или Договор Пяти Держав обязал стороны, подписавшие его, ограничить тоннаж своих военно-морских сил в соответствии с согласованным соотношением (5:5:3). Хотя сторонники этого договора позиционировали переговорный процесс как попытку избежать повторения гонки вооружений на море, имевшей место перед началом Первой мировой войны, государства использовали договор чтобы зафиксировать собственные национальные преимущества.

Похожие мотивы лежат прямо под поверхностью переговоров по контролю над вооружениями времен холодной войны. Некоторые наблюдатели отмечали эпоху разрядки в 1970-х годах как время, когда сверхдержавы пытались притормозить опасную динамику соперничества. Новые исследования, однако, показывают, что сменявшие друг друга администрации США стремились использовать дипломатию контроля над вооружениями чтобы поставить Советский Союз в более слабое положение. Для Соединенных Штатов успех за столом переговоров принес бы выгоды, выходящие за рамки ядерного равновесия. Это отпугнуло бы Москву от идей авантюризма и тем самым повысило бы доверие к длительному сдерживанию. В случае войны это позволило бы Соединенным Штатам сократить издержки, связанные с человеческими жизнями и затратами. И это вынудило бы Москву тратить средства на контрмеры, подвергая свою экономику нагрузкам, которые та не была в состоянии выдержать.

Прошлые президенты рассматривали переговоры по контролю над вооружениями как форму конкуренции, а не как площадку для обмена любезностями. В этом смысле Трамп не так уж сильно отличается от своих предшественников, которые также стремились к переговорам, чтобы добиться для США максимальных преимуществ. Что отличает Трампа от других, так это то, что он не пользуется предлогом, будто контроль над вооружениями служит иным целям, или что стратегическая стабильность по своей сути является ценностью. Трамп видит себя дельцом и прежде всего стремится к сохранению гибкости. Стабильность же предполагает принесение гибкости в жертву предсказуемости, а это то, на что президент пойти не может.

Некоторые одобряют такой подход. С их точки зрения, приверженность стабильности ставит Соединенные Штаты в уязвимое положение перед авторитарными соперниками, которые без малейших сомнений будут вести нечестную игру в рамках соглашений по контролю над вооружениями. По их мнению, противники будут становиться сильнее пока Америка будет сидеть без дела, а пассивная реакция Вашингтона на нарушения договоров и другие провокации только подбодрит их. Обретение стабильности для них – это рецепт катастрофы.

Однако прямота Трампа может помочь Соединенным Штатам избежать обвинений в лицемерии. Начиная с Эйзенхауэра, президенты США давали обещания работать в направлении разоружения и попутно увеличивали и модернизировали американский арсенал. Многие, естественно, задаются вопросом, можно ли верить их обещаниям. Прямая апелляция Трампа к американским национальным интересам может положить конец некоторым подобным вопросам, по крайней мере, до тех пор, пока он остается на посту президента.

И гибель ждет его, как всех, кто слишком верит в свой успех

Пока же самым важным аргументом в поддержку подхода Трампа является то, что он превращает переговоры в рычаг воздействия. Переговорная сила, согласно этой логике, исходит из продемонстрированного желания выйти из-за стола переговоров. Трамп неоднократно и громко заявлял о своей готовности сделать это, сохраняя при этом перспективу возобновления дискуссий в дальнейшем для достижения лучшей сделки. Гибкость Трампа означает, что дверь никогда не будет полностью закрыта, пока партнеры по переговорам готовы идти на уступки. Так было с Ираном, Северной Кореей, а теперь и с Россией. «Мы уйдем, и они вернутся и захотят заключить сделку».

Вопрос, однако, в том, окупится ли эта азартная авантюра с рычагом воздействия. Пока что не окупается. Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на «максимальное давление» со стороны Белого дома. Россия и Китай «продолжают пополнять свои арсеналы новыми видами ядерных средств, усиливают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах и ведут себя все более агрессивно». Китай, по признанию американского руководства, также вкладывает больше средств в ядерное оружие. Лучших сделок с Ираном или Северной Кореей не было, и непонятно, почему Россия согласилась бы на такую сделку сегодня. Самоуверенность Вашингтона не заставила противников отказаться от планов по обогащению урана или модернизации оружия. В лучшем случае, Белый дом может похвастаться подписанием моратория на проведение ядерных испытаний в Северной Корее, действующий с 2017 года, но Пхеньян недавно намекнул, что может вновь начать испытания.

Одна из вероятных причин таких слабых результатов заключается в том, что страстное стремление сохранить гибкость затрудняет попытки убедить другие государства в том, что США будут выполнять данные обещания. Заставить противников добровольно сократить свои арсеналы, скорее всего, получится только в том случае, если они будут уверены, что в результате их не будут щелкать по носу. Послание Трампа о том, что он всегда открыт для повторных переговоров по заключению соглашений, подразумевает, что американский президент сдержанно оценивает долгосрочную перспективу этих соглашений. В таких условиях у других стран нет причин принимать условия, подразумевающие сколько-нибудь значимые ограничения.

В силу того, что Трамп жестко фокусируется на национальных интересах США, также трудно объяснить другим сторонам, почему соглашения о контроле над вооружениями являются взаимовыгодными. Белый дом неоднократно заявлял, например, что любой будущий договор СНВ должен включать Китай. Но, приводя свои аргументы только с позиции американских выгод, наверное, невозможно убедить Пекин ограничить увеличение ядерного арсенала. Китайское руководство почти наверняка будет настороженно относиться к такой переговорной позиции, если США не смогут реально говорить о китайских интересах.

Ирония заключается в том, что самоотверженность Трампа в деле отстаивания национальных интересов работает во вред этим самым интересам. На протяжении многих лет Соединенные Штаты используют контроль над вооружениями в различных целях, в том числе для достижения собственной выгоды. Этот процесс в прошлом потребовал уступок со стороны США, но долгосрочные результаты оказались в подавляющем большинстве положительными: Количество ядерных держав осталось прежним, количество ядерных боеголовок сократилось, а качественное преимущество США возросло. Публично отказываясь от риторики взаимной выгоды, Трамп ставит под угрозу все прошлые достижения.