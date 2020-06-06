Протесты в США: почему начались и чем могут закончиться

Расовые предрассудки, полицейский произвол, коронавирус или президентская гонка — редакция Telegram-канала «Силовики» разбирается, что на самом деле стало предтечей таких яростных бунтов в США и чем же это все закончится.

События, происходящие ныне в США, вызывают настолько противоречивые чувства, что разобраться в происходящем становится все сложнее. Однако, если подойти к вопросу максимально кратко и объективно, то можно заметить несколько явных закономерностей и сделать, исходя из них, соответствующие выводы.

Например, общеизвестно, что проблема расовой дискриминации в Штатах не решена, не была решена никогда и не будет решена в ближайшее время. Это даже не какие-то конкретные экстремистские течения или организованные группы, а-ля ку-клукс-клан, это вполне себе общественные настроения или, даже можно сказать, менталитет.

И сколько бы чернокожих актеров не сыграли представителей скандинавской мифологии в голливудских фильмах, ситуацию с бытовым расизмом в Америке это никак не изменит, а лишь в очередной раз продемонстрирует лицемерие действующей системы американских ценностей. Ведь, несмотря на все предвыборные обещания Трампа (и не только) повысить катастрофически низкий уровень жизни афроамериканских слоев населения и повсеместное табуирование слова «негр», уровень социального неравенства между чернокожим и белым населением продолжает расти с каждым годом. Опрос, проведенный несколько лет назад Национальным общественным радио, показал, что 57% афроамериканцев получают более низкую зарплату по сравнению с белыми за аналогичную работу, а более половины опрошенных регулярно сталкиваются с расизмом при приеме на работу и в иных сферах жизни.

Также известно и то, что правоохранительная структура США категорически, ни в какой форме не приемлет неповиновение ее представителям, то есть сотрудникам полиции. И фактически любые действия гражданина, которые могут быть расценены полицейскими как сопротивление, дают им право открывать огонь. По женщинам, детям, инвалидам — вообще всем. Статистика применения огнестрельного оружия в Штатах просто шокирующая: в 2019 году количество убитых представителями власти граждан впервые перевалило за тысячу и составило 1 023 человека. Это и не удивительно, поскольку само американское законодательство устроено таким образом, что фактически обязывает сотрудников полиции применять упреждающие меры. Так сказать, быть на шаг впереди потенциального преступника. То есть, если в России полицейский достает оружие только когда видит реальную угрозу своей жизни или жизни граждан, то в США полицейский стреляет, когда он видит потенциальную угрозу для жизни. И в 98% случаев американский суд признает применение оружия сотрудниками правомерным.

Таким образом, имеется уже целых два великолепных повода, способных вызвать народное недовольство. Однако загвоздка заключается в том, что данные поводы существуют в США уже многие десятилетия. Вопрос полицейского беспредела поднимается журналистами и гражданами с 2015 года, а проблема расовой дискриминации муссируется вообще с середины прошлого века! И, несмотря на периодически вспыхивающие в разных регионах страны протесты, делать с этим никто ничего не собирается. Вспомните беспорядки в городе Фергусоне в 2014 году, в Балтиморе в 2015-ом, в Шарлотте в 2016-ом — все беспорядки были спровоцированы абсолютно идентичными прецедентами. Все они сопровождались значительным количеством пострадавших и колоссальным ущербом, во всех случаях к разгону привлекались силы Национальной гвардии. Однако разрыв между доходами афроамериканского и белого населения с каждым годом становится только больше. Статистика применения сотрудниками полиции оружия против гражданских тоже лишь растет. Почему? Потому что, вопреки всем громогласным лозунгам и звучным тезисам о справедливости и демократии, в Америке всех все устраивает. Всех, кроме крупных политических игроков, конфронтация которых в рамках одной страны достигла просто невиданного масштаба: никогда так сильно покрытый мхом и вековой пылью дядя Сэм в лице Госдепа не хотел выкурить из овального кабинета президента с его командой.

Все надежды на коронавирусный кризис рухнули. Рейтинги Трампа по-прежнему с большим отрывом опережают конкурентов, а пандемия подходит к своему закономерному завершению. Скандалы и «расследования» с вмешательством в выборы тоже не сработали. И оппоненты действующего президента США пытаются разыграть свою последнюю карту. Ведь что может быть надежней многократно апробированной во многих странах мира cтарой-доброй технологии «цветных революций»?

Ее характерные черты в виде конкретных провокаторов, в нужном месте и в нужное время разложенных кирпичей и значительной поддержки целого ряда истеблишмента, вносящего залоги за арестованных организаторов беспорядков и вновь, и вновь провожающих их на улицы, уже повсюду описываются журналистами даже самых независимых изданий.

Полицейские заботливо раскладывают кирпичи там, где протестующим будет удобнее их взять для оказания сопротивления

В Миннесоте мужчина, который в дальнейшем был идентифицирован как офицер полиции департамента полиции Сент-Пола, устраивает провокации и бьет витрины

Вместе с тем ожидать крушения такой державы, да еще и под предводительством одного из самых неголословных людей мира, по меньшей мере наивно. Беспорядки будут продолжаться ровно до того момента, пока не будет принято волевое решение, а его, несомненно, примут: рано или поздно беспорядки разгонят. Бытовой расизм продолжит процветать, полиция по-прежнему будет убивать безоружных граждан. Да и Трамп, скорее всего, сохранит свои высокие позиции в рейтинге кандидатов на президентский пост.

Урон экономике компенсируется напечатанными в немереном количестве долларами, организаторов и всех, кого поймают — посадят, мертвых — похоронят. Это стандартная цена политических распрей. А обычные граждане так и продолжат жить дальше, пока сильные мира сего вновь не решат бросить их на улицы ради своих политических амбиций и целей, столь далеких от звучащих на митингах лозунгах.