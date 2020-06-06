Путин призвал учесть работу учреждений культуры в плане восстановления экономики

Москва, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики.

Глава государства в субботу провел встречу с деятелями культуры в формате видеоконференции. Путин отметил, что страна постепенно возвращается к привычной жизни, план восстановления экономики и социальной сферы в настоящий момент дорабатывается.

«Обязательно нужно учесть в нем [плане восстановления экономики] и вопросы деятельности учреждений культуры», — добавил Путин.

Президент РФ отметил, что план принимается как для решения текущих задач, так и с учетом долгосрочных целей развития. Путин не исключил, что в план будут вноситься изменения, в том числе в нацпроект «Культура». Решения будут приниматься в прямом контакте с профессиональными сообществами, сообщил президент РФ.

Глава государства добавил, что рассчитывает получить от деятелей культуры предложения о том, какие нужны меры, чтобы музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки вышли из вынужденных каникул и могли развиваться. Пандемия коронавируса показала, насколько жизнеспособна и открыта к обществу российская культура, констатировал Путин.

«Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали все возможное, чтобы поддержать людей», — отметил президент РФ.

Глава государства также напомнил, что давал поручение внести изменения в работу учреждений культуры, дать предложения по ситуации с проданными билетами и абонементами, которыми люди не смогли воспользоваться из-за ограничений. Культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки.

Путин ранее поручил Кабмину РФ подготовить план восстановления экономики России. Также глава государства отметил, что план развития экономики должен обеспечить восстановление деловой жизни и новое качество роста, в том числе за счет структурных изменений. Кабмин представил план, который включает три этапа восстановления экономики и доходов граждан РФ и рассчитан на период до конца 2021 года.