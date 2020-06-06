Боевики «МВД» ПНС Ливии занялись зачисткой Триполи от сторонников ЛНА

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили о новой операции «Безопасный город». Об этом сообщает аккаунт наступательной операции боевиков «Вулкан гнева».

Радикалы главаря ПНС Файеза Сарраджа утверждают, что эта операция необходима для того, чтобы установить безопасность в городах и районах, которые ранее были захвачены в ходе атаки на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Джихадисты обещали преследовать всех «преступников», кем в их представлении являются сторонники ЛНА.

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تعلن إطلاق عملية #البلد_الآمن#البلد_الآمن عملية تهدف إلى فرض وضبط الأمن وملاحقة الجناة والمطلوبين وحماية أرواح المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم.#البلد_الآمن تستهدف كمرحلة أولى المدن والمناطق المحررة من قبل قوات #عملية_بركان_الغضب pic.twitter.com/GPGfB8NdLh — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 5, 2020

Заявления террористов ПНС идут вразрез с реальным положением вещей в населенных пунктах, которые были лишены протекции ЛНА. После того, как боевики Файеза Сарраджа, в рядах которых было немало джихадистов из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ), захватили ряд городов к западу от Триполи, регион погрузился в хаос: были сожжены полицейские участки, разграблены магазины, участились вооруженные нападения на мирных жителей. Кроме того, радикалы стали выпускать из тюрем осужденных, вынуждая их сражаться против ЛНА.

Хаос в захваченных городах

После оккупации Сурмана и Сабраты боевики ПНС устроили волну массовых задержаний, упрятав за решетку всех, кто выступал против Сарраджа. Также в Сурмане террористы провели 14 публичных казней, чтобы запугать местное население. Все эти преступления произошли на следующий день после того, как глава «МВД» ПНС Фатхи Башага объявил, что ливийцам нечего бояться, а в захваченных городах якобы будет установлена безопасность. Заявления об операции «Безопасный город» говорят лишь о том, что боевики ПНС под эгидой заботы о населении готовятся установить собственные порядки и прикрыть свое желание нажиться на мирных жителях перед новой волной ограблений и убийств.

Примечательно, что соседние страны выражают беспокойство в связи с наступательным действиями ПНС. Так, в Тунисе сообщили об укреплении границы после захвата западных городов Ливии из-за возросшего риска возникновения террористических актов и контрабанды.

Глава «МВД» ПНС Фатхи Башага

Отмечается, что реализацией операции «Безопасный город» займется «МВД» ПНС, которое возглавляет Фатхи Башага — военный преступник, ответственный за похищения людей, контрабанду оружия, возвращение в Ливию террористических организаций и поспособствовавший расширению турецкой интервенции. Башага не раз становился центральной фигурой расследований иностранных журналистов, показавших общественности его истинное лицо.

Благодаря Башаге были созданы «Силы обороны Триполи», куда вошли сильнейшие группировки столицы: «Батальон революционеров Триполи», «Центральные силы безопасности Абу Салим», «Батальон Наваси» и «Специальные силы сдерживания» RADA. ПНС утверждало, что они необходимы для деэскалации кризиса и стабилизации ситуации в Триполи, однако, как известно, на деле вышло совсем по-другому.

Абу салим

Группировка «Абу Салим» на профессиональном уровне занимается похищением людей с целью получения выкупа. Некоторых пытками заставляют присоединиться к ПНС. Кроме того, радикалы группировки известны своей жестокостью и издевательствами по отношению к заключенным.

«Батальон революционеров Триполи»

Известно, что бандформирование тесно связано и даже сотрудничало с террористической группировкой из Сирии «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Именно по этой причине ряд арабских государств, таких как ОАЭ, Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия и Египет, внесли некоторых боевиков из Ливии в санкционные листы. Боевики группировки регулярно участвуют в разбойных нападениях, похищениях людей, вымогательстве, жестоких расправах.

«Ан-Наваси»

«Ан-Наваси», как и многие другие группировки ПНС, оккупировала ряд районов в Триполи, установив там свои преступные порядки. После того, как Башага в критической форме высказался о работе разведки ПНС, между ним и группировкой произошел конфликт. Командир «Ан-Наваси» Али ар-Рамли заявил, что Башаге «больше не нужны «Ан-Наваси», поскольку у него теперь есть сирийские наемники».

Военный совет Мисураты

Полутеррористический «Военный совет Мисураты» состоит из двух группировок: 166-го батальона ПНС (организатор множества терактов, в том числе взрыва в городе Себха в мае 2019 года) и «Аль-Сомуда» (глава структуры Салах Бади находится в международном розыске за организацию терактов и организацию резни в Брак аль-Шати).

Береговая охрана ПНС

О бесчинствах береговой охраны ПНС также известно немало. Заручившись поддержкой Башаги, она безнаказанно занимается похищением (в основном мигрантов), арестовывает людей с целью получения выкупа и принуждения к подневольному труду, в том числе к проституции. Кроме того, некоторых арестантов продавали на невольничьих рынках в рабство. О зверствах береговой охраны ПНС не раз говорилось в докладах СБ ООН.

RADA

Группировку RADA возглавляет террорист Абд аль-Рауф Карра, ставший одной из ключевых фигур в системе переброски сирийских джихадистов-наемников в Ливию. Боевики RADA контролируют неофициальную тюрьму «Митига», расположенную в районе одноименного аэропорта. В «Митиге» с мая 2019 года находятся двое граждан России — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россияне, прибывшие в Ливию по приглашению для проведения исследовательской работы социологической направленности, до сих пор находятся в тюрьме без официальных обвинений. О тяжелых условиях в «Митиге» и издевательствах надзирателей рассказывали те, кому удалось сбежать из ливийского плена. Боевики RADA, как известно, занимаются похищением людей с целью получения выкупа, а часть своих жертв перепродают в рабство.

1 Организация запрещена на территории РФ.