Социолог из США заявил о негативных последствиях воспитания детей в ЛГБТ-семьях

Остин, 6 июня. Дети, воспитанные в ЛГБТ-семьях, испытывают трудности с социальной адаптацией, более склонны к суициду и имеют множество других проблем. К такому выводу пришел профессор социологии Техасского университета в Остине Марк Регнерус.

В 2012 году социолог обнародовал результаты двухгодичного исследования под названием «Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения». В его рамках Регнерус опросил около трех тысяч американцев в возрасте от 18 до 39 лет, которые воспитывались в гомосексуальной семье.

Полученные данные показали, что воспитание детей в ЛГБТ-семьях приводит к негативным последствиям. Например, психика людей, растущих в однополых семьях, имеет дефекты. Так, 12% воспитанников лесбийских пар и 24% детей из гомосексуальных семей признались в мыслях о суициде. Причем такой показатель в традиционных или неполных семьях ниже более чем в два раза.

Оказалось, что дети, выросшие в ЛГБТ-семьях, чаще сталкиваются с безработицей — 28% (лесбийская пара) и 20% (родители геи).

Регнерус заявил, что 23% и 10% респондентов, воспитанных в лесбийских и гомосексуальных семьях соответственно, подвергались сексуальному насилию со стороны своих родителей. В традиционных семьях этот показатель равен 2%. Некоторые опрошенные признались, что попадали в ситуации, когда их принуждали вступить в половые отношения против их воли.

Исследование Регнеруса показало, что воспитанные в однополых браках дети в большей степени предрасположены к ведению беспорядочного образа жизни. 40% выросших в лесбийских семьях и 25% выросших в гомосексуальных семьях взрослых изменяли своим супругам или партнерам. В традиционных семьях показатель достигает 13%.

При всем при этом воспитанники ЛГБТ-семей чаще обращаются за психологической помощью — 19% респондентов против 8% в традиционных.

Регнерус, кроме того, выяснил, что родители оказывают немалое влияние на сексуальную ориентацию детей. Согласно полученным им данным, среди опрошенных людей, воспитанных лесбиянками и гомосексуалистами, лишь 61% и 71% соответственно считают свою половую ориентацию «однозначной». В традиционных семьях показатель выше — 90%.

Научно-исследовательский отдел Техасского университета США проверил работу социолога и признал ее качественной и непредвзятой.