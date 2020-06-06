В Киеве планируют военное вторжение в Крым и рассчитывают на репарации от Москвы

Киев, 6 июня. Бывшие украинские дипломаты угрожают военным вторжением Киева в Россию, а также захватом Крыма и Севастополя. Об этом говорится в статье экс-посла Украины в Кувейте Владимира Толкача и бывшего посла в Боснии и Герцоговине Владимира Цыбульника.

«Москва будет вынуждена не только компенсировать наши потери от военной агрессии… Но и возместить то, что мы будем тратить на восстановление мирной жизни», — говорится в статье, опубликованной интернет-изданием «Зеркало недели».

Они предлагают воспользоваться «поучительным» опытом Кувейта, который сумел добить от Ирака компенсации за вторжение 1990 года, но при этом делают оговорку.

Кроме того, украинские дипломаты говорят о необходимости воспользоваться опытом Кувейта, которому удалось добиться выплаты компенсаций от Ирака за военное вторжение в 1990 году. При этом они осознают бесперспективность подобного подхода, так как Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

«Хотя опыт Кувейта для Украины и полезен, однако дорожной картой стать не может. Ведь Россия, к сожалению, остается постоянным членом СБ ООН и способна заблокировать любое ее решение. Но при поддержке коалиции заинтересованных пострадавших можно вынести вопрос компенсационных выплат на уровень Генеральной ассамблеи ООН», — уверены Толкач и Цыбульник.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.