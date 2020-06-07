Эксперты считают, что новый министр культуры Украины провоцирует распад страны

На днях Верховная рада Украины назначила украинского медиаменеджера и депутата Александра Ткаченко новым министром культуры. Местные политологи уверены, что это решение стало очередным шагом в продолжение политики Петра Порошенко, направленной на жесткую украинизацию культуры и разжигание национальной розни в стране. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Новым министром культуры Украины стал Александр Ткаченко — бывший журналист, который до начала политической карьеры был гендиректором группы «1+1 медиа», принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому. В Верховной раде он был нардепом от правящей партии «Слуга народа» и возглавлял комитет по гуманитарной и информполитике. На этом посту Ткаченко ничем особенным не запомнился, но будучи крупнейшим акционером Одесской киностудии, сумел ее почти полностью разрушить.

Несмотря на блестящее образование Ткаченко и позитивные отзывы о его былой журналистской деятельности, украинские политологи и общественники сочли это назначение очередным провалом Владимира Зеленского в плане подбора кадров. Причем, уверены эксперты, приход Ткаченко в Минкульт Украины не сулит ничего хорошего русскоязычному населению страны.

Как отметил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, недавнее назначение Ткаченко — это позор для нынешней власти, вновь показавшей свою полную кадровую некомпетентность. По мнению политолога, ни в коем случае нельзя было принимать в кабмин «человека, организовавшего кампанию войны и издевательств над половиной страны».

«Тяжелое чувство вызывает назначение таких уродов, как Ткаченко, на пост министра культуры. Все знают, что он на протяжении долгого времени лебезил перед своим хозяином — олигархом Коломойским, как шавка. А контентом телеканала, которым он руководил, Ткаченко возбуждал ненависть украинцев к половине страны. В первую очередь к жителям Донбасса, а также к России, — напомнил аналитик. — И вот наши замечательные руководители — президент Зеленский и его команда, которые получили власть из рук украинцев, потому что были против Порошенко — ставят на ключевые должности такого урода, как Ткаченко, и такого урода, как Литинский (кандидат на должность «мовного» омбудсмена. — Прим. ФАН). Я имею в виду то, что они, прежде всего, моральные и нравственные уроды. Литинский публично называл русских «свинособаками», а Ткаченко лично организовывал на телеканале «1+1» кампанию войны и издевательств над русскоязычной половиной страны».

Также Погребинский указал, что назначение Ткаченко в Минкульт неизбежно спровоцирует ужесточение «языкового вопроса» на Украине. Он постарается запретить русский язык во всех сферах, в которых только сможет.

«Уверен, что со временем такие города, как Николаев, Херсон, Харьков, Запорожье и Одесса будут считать, что страна, в которой они оказались, им чужая. По сути, нынешняя власть просто издевается над большинством украинцев, создавая систему, которая будет их «нагибать, — заявил Погребинский. — Мне кажется, что президент, премьер и министры кабмина — это люди, которые работают для 15% украинского населения. Согласно соцопросам, только каждый седьмой украинец исповедует националистические взгляды. Уже ясно, что Зеленский и Шмыгаль опираются именно на это меньшинство и продолжат это делать, пока находятся у власти».

По мнению Михаила Погребинского, чем дольше нынешняя команда будет у власти, тем больше вреда она принесет Украине.

«Более того, вскоре они поставят под вопрос саму украинскую государственность, потому что невозможно долго издеваться над большинством населения. По крайней мере, в истории Украины таких примеров не было. Разве что в стране будет создана тоталитарная система, которая будет планомерно «нагибать» большинство. На мой взгляд, такое на Украине сделать нереально. Поэтому эта политика будет только еще больше ожесточать большинство населения, которое уже видит, что страну ведут не по тому направлению», — говорит Погребинский.

Политолог также считает, что ужесточение языкового вопроса приведет к расколу страны.

«Украинцы уже понимают, что тот выбор, — «вперед в Европу» — который они сделали в 2014-м, привел к страшным последствиям, которые коснулись их жизненных интересов. Сложно представить, что в Херсоне, Николаеве или Одессе, где 90% русскоязычных граждан, люди, работающие в госорганизациях, не смогут использовать русский язык в работе. Это предусмотрено «языковым законом», и это — просто издевательство над людьми. Жителей юго-востока Украины это будет раздражать, все это приведет к тому, что со временем Николаев, Харьков или Одесса сочтут, что страна, в которой они оказались, им чужая. И в этом случае от Украины могут отколоться еще несколько регионов», — прогнозирует Погребинский.

Сопредседатель парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сыронизировал по поводу назначения Ткаченко в Минкульт.

«Украинцы — какие-то злые люди, у них почему-то всегда есть претензии к кадровой политике власти, к ее новым назначениям. Ткаченко ведь «нормально» так себя проявил. Сегодня по его воле фактически прекратила существовать легендарная Одесская киностудия. На этом, очевидно, кто-то хорошо заработал. Теперь можно сказать, что у Ткаченко есть «хороший» опыт, который можно распространить на всю культуру. К тому же на Украине наверняка еще ни одна киностудия. Как говорится, еще есть, что продавать, — со злой иронией заметил сопредседатель ОПЗЖ. — К тому же Александр Ткаченко имеет прямое отношение к культуре. Он руководил каналом «1+1», который у нас в стране является просто «апологетом культуры», и последние шесть лет только его нам и прививает! Чего только стоит ведущий этого канала Иванов, который считает, что на Украине пора начинать сносить памятники афганцам! В общем, какая страна — такая и культура, какая у нас власть — такая и культура!»

Политик напомнил, что работая на «1+1», Ткаченко постоянно жаловался на Нацсовет по радио и ТВ, который преследовал телекомпанию за сюжеты о президенте Порошенко, угрожал ему отзывом лицензии. А став депутатом, Ткаченко, наоборот, тут же решил усилить полномочия этого Нацсовета.

«Теперь он предлагает поставить под власть регулятора не только телевидение и радио, но и онлайн-издания. Поэтому главная угроза от министра Ткаченко — это сворачивание свободы слова и ущемление прав журналистов — его бывших коллег», — уверен Рабинович.

В свою очередь, известный украинский телепродюсер Павел Елизаров назвал назначение Александра Ткаченко главой Минкульта «пародией» на кадровую политику.

«В момент, когда Ткаченко назначили главой комитета Рады по гуманитарной и информационной политике, для меня это уже было оскорблением. Это человек, который ранее всячески прислуживал экс-президенту Януковичу. И это человек, который за пять минут до эфира «выкинул» программу «Свобода слова» с телеканала «1+1» в угоду тогдашнему режиму Петра Порошенко. А теперь Ткаченко пытается делать вид, что он за свободу слова. Это полный нонсенс!» — возмутился Елизаров.

По его мнению, назначение Ткаченко министром культуры всей страны — ошибка.