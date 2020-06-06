Появилось видео горящего торгового центра в Башкирии

Уфа, 6 июня. Сильный пожар произошел в ТЦ «Лекс» в городе Октябрьский, сообщили в МЧС России по Республике Башкирия.

Инцидент произошел утром 6 июня на проспекте Островского. По предварительной информации, из здания эвакуировали тридцать человек.

Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, на месте происшествия находятся пожарные, пишет издание «Вечерняя Москва».

Как сообщают очевидцы пожара в соцсетях, горит крыша торгового центра. На опубликованных кадрах видно, как черный дым поднимается в воздух, на улице стоят продавцы и покупатели.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Иркутской области полностью сгорел деревянный дом, в котором могли находиться мужчина и четверо детей. Пожарные разбирают завалы.