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Появилось видео горящего торгового центра в Башкирии

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Появилось видео горящего торгового центра в Башкирии

Уфа, 6 июня. Сильный пожар произошел в ТЦ «Лекс» в городе Октябрьский, сообщили в МЧС России по Республике Башкирия.

Инцидент произошел утром 6 июня на проспекте Островского. По предварительной информации, из здания эвакуировали тридцать человек.

Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, на месте происшествия находятся пожарные, пишет издание «Вечерняя Москва».

Как сообщают очевидцы пожара в соцсетях, горит крыша торгового центра. На опубликованных кадрах видно, как черный дым поднимается в воздух, на улице стоят продавцы и покупатели.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Иркутской области полностью сгорел деревянный дом, в котором могли находиться мужчина и четверо детей. Пожарные разбирают завалы.

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