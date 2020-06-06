Ученый из США выяснил, что четверть детей из нетрадиционных семей планировали суицид

Вашингтон, 6 июня. Почти четверть детей из гомосексуальных семей с двумя «папами» планировали самоубийство, выяснил американский социолог Марк Регнерус из Остинского отделения Техасского университета США.

В ходе исследования Регнерус опросил 3 тысячи американцев в возрасте от 18 до 39 лет, которые воспитывались в гомосексуальных семьях. Социолог выяснил, что 24% детей из гомосексуальных семей с двумя мужчинами имеют суицидальные наклонности, в семьях с двумя «мамами» эта доля составляет 12%.

В традиционных семьях доля склонных к самоубийству детей составляет 5%. При этом 19% детей из гомосексуальных семей нуждаются в психологической помощи.

Кроме того, Регнерус выяснил, как пример родителей серьезно влияет на ориентацию детей. В гомосексуальных семьях 60-70% детей называют себя гетеросексуалами, когда в традиционных семьях эта доля составляет 90%.