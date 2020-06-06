Подвыпивший Богомолов пожаловался на кулинарные способности Собчак

Москва, 6 июня. Российский театральный режиссер Константин Богомолов и его супруга Ксения Собчак проводят время на самоизоляции. За время коронавирусных ограничений супруги настолько сблизились, что между ними даже возникли разногласия.

При этом Собчак и Богомолов неоднократно демонстрировали фото и видео, сделанные во время застолья со спиртными напитками, во время которых супруги ведут беседы на высокоинтеллектуальные темы. Фрагмент одной из таких посиделок Собчак опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах видеоролика запечатлен Богомолов, который был весьма расслаблен после нескольких бокалов вина.

Богомолов обратил внимание на стол, где главным блюдом трапезы выступил золотистый цыпленок табака. В качестве гарнира у четы выступила гречневая каша, а также незатейливый овощной салат. Богомолов пожаловался на кулинарные способности Собчак, отметив, что он ест только гречку, так как «эта женщина ежедневно готовит цыпленка табака».

«Цыпленок табака ежедневно готовится этой женщиной», — пояснил режиссер.

Напомним, в сентябре 2019 года Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграли свадьбу. К зданию ЗАГСа Собчак и Богомолов приехали на катафалке, а в ходе торжества Собчак подарила своему новому мужу эротический танец, который был исполнен на глазах многочисленных гостей свадьбы.