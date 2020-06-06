Ученые выяснили, как воспитание в гомосексуальной семье сказывается на ориентации детей

Вашингтон, 6 июня. Американский социолог Марк Регнерус из Остинского отделения Техасского университета США выяснил, что лишь 60-70% детей, выросших в гомосексуальных семьях, называют себя полностью гетеросексуальными.

Регнерус провел исследование, которое показало, как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения. В ходе исследования были опрошены 3 тысячи американцев в возрасте от 18 до 39 лет, которые воспитывались в гомосексуальной семье.

Ученый пришел к выводу, что пример родителей серьезно влияет на ориентацию детей: 61% детей с двумя «мамами» назвали себя гетеросексуальными, в семьях с двумя «папами» эта доля составляет 71%. В то время как в традиционной семье 90% детей считают себя гетеросексуальными.