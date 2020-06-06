Астрологи объяснили притяжение между людьми разных знаков зодиака

Москва, 6 июня. Астрологи провели исследования, в котором установили эмоциональное притяжение между представителями разных знаков зодиака.

Овны с самого детства имеют тягу к приключениям, поэтому им нравятся активные по жизни Стрельцы. Люди этих знаков стараются избежать рутины.

А Тельцы выбирают Рыб, поскольку те романтичны и любвеобильны. Но Рыбы часто разочаровывают Тельцов из-за их слабохарактерности.

Близнецам не хватает по жизни мотивации, и они тянутся к Девам, твердо стоящим на земле. Хотя такой взгляд на жизнь через какое-то время может наскучить.

Ракам важно, чтобы к их потребностям относились внимательно. Они выбирают представителей Весов, но последние не умеют выражать свои чувства. Эти отношения всегда на грани.

Союз Козерога и Льва мог бы править миром, но Козероги пытаются контролировать всех вокруг. А Львам хочется больше свободы.

Между Девами и Львами тоже сильно притяжение. Но Девам не нравится желание партнеров присваивать себе чужие лавры. Неидеальны отношения Весов и Близнецов, Скорпионов и Тельцов.

Стрельцам также тяжело построить гармоничные отношения с Водолеями. Те же проблемы преследуют и Рыб в паре с Раками.