США отказались возвращать России дипсобственность в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 6 июня. США отказались возвращать России дипломатическую собственность в Нью-Йорке, об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания.

Кузьмин сообщил, что Россия обратилась с просьбой вернуть дипсобственность во время введения чрезвычайного положения в США в связи с пандемией коронавируса. В диппредставительстве отметили, что дипсобственность была необходимо персоналу миссии для снижения риска, связанного с распространением коронавируса.

В Москве рассчитывали, что гуманитарные соображения, не говоря уже о юридических обязательствах, возобладают над политическими мотивами.

«Но Соединенные Штаты не ответили на вербальную ноту российской миссии, сообщив нашему посольству в Вашингтоне, что нам не следует ждать положительного ответа», — отметил дипломат.

Кузьмин подчеркнул, что действия США нарушают положения соглашения о стране пребывания.

Напомним, в рамках применения целого ряда односторонних санкций и других недружественных шагов в отношении Москвы американские власти закрыли ряд объектов российской дипломатической собственности на территории Штатов. В их числе оказались генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в американской столице, дачные комплексы в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.