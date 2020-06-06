Барановскую довели до слез на шоу «Модный приговор»

Москва, 6 июня. Известная радио- и телеведущая Юлия Барановская расплакалась на съемках шоу «Модный приговор» из-за трогательного поздравления с 35-летием.

День рождения звезда отпраздновала 3 июня. День она провела на работе, на Первом канале. В настоящее время съемки проходят в обычном режиме, но с соблюдением всех мер безопасности. Рабочая группа носит маски и перчатки, всем проверяют температуру.

Сотрудники передачи не смогли оставить именинницу без внимания и в конце съемок выпуска подарили ей цветы, торт со свечами и осыпали пожеланиями. Поздравлявшие теплыми словами довели Барановскую до слез.

«Что я загадывала, помню, но почему с таким лицом не знаю, — написала звезда в Instagram. — Свечей было много, но я справилась, аж глаза на лоб полезли. Зато, говорят, желание так точно сбудется!»

К поздравлениям присоединились и подписчики телеведущей, которые пожелали ей любви, восхищения со стороны мужчин, здоровья и благополучия.

Отметим, что Барановская активно делится с подписчиками подробностями личной жизни, публикует фото и видео. Но недавно поведение одного из интернет-пользователей ее раздосадовало. Телеведущая решила пообщаться с фанатами, ответить на их вопросы, один из которых касался уровня ее заработной платы. Барановская вспылила и отчитала автора обращения.