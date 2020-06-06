Северный флот станет новым военным округом. События дня. ФАН-ТВ

В России выявили 8855 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Новые случаи выявили в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1992. Однако в столице уже четвертый день подряд суточный прирост инфицированных составляет менее двух тысяч. Меньше всего новых случаев в Севастополе — всего один. Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 458 689 человек. Вылечились — 221 338. ВОЗ считает, что в России пандемия достигла плато. В стране постепенно снимают введенные ранее ограничения, однако в некоторых регионах, режим самоизоляции продлили.
В России создадут национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что необходимо сформировать функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета. Кроме того, президент России поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ. По словам президента, генетические технологии открывают колоссальные возможности в самых разных областях, от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики.
Северный флот станет пятым военным округом
Владимир Путин подписал указ, согласно которому Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года. Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу. В Минобороны данное решение приветствовали, отметив, что оно позволит усовершенствовать взаимодействие при решении задач по обороне на Арктическом стратегическом направлении. Напомним, сейчас военно-административными единицами России являются четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный. Однако из состава Западного военного округа будут выведены республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ. Они как раз войдут в состав новой военно-административной единицы, которой станет Северный флот.
На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн смеси
На месте разлива дизельного топлива в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси, об этом сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
«Абсорбирована территория на площади 14 600 квадратных метров. Это береговая зона. Потрачено пять тонн сорбента. Завезено достаточное количество емкостей, порядка 8 000 кубов. Этого хватит для работы на неделю», — сказал он.
На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено несколько уголовных дел, арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Как считают в компании «Норникель», к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.