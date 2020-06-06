Северный флот станет новым военным округом. События дня. ФАН-ТВ

В России выявили 8855 новых случаев COVID-19 За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Новые случаи выявили в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1992. Однако в столице уже четвертый день подряд суточный прирост инфицированных составляет менее двух тысяч. Меньше всего новых случаев в Севастополе — всего один. Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 458 689 человек. Вылечились — 221 338. ВОЗ считает, что в России пандемия достигла плато. В стране постепенно снимают введенные ранее ограничения, однако в некоторых регионах, режим самоизоляции продлили.

В России создадут национальную базу генетических данных Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что необходимо сформировать функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета. Кроме того, президент России поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ. По словам президента, генетические технологии открывают колоссальные возможности в самых разных областях, от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики.

Северный флот станет пятым военным округом Владимир Путин подписал указ, согласно которому Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года. Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу. В Минобороны данное решение приветствовали, отметив, что оно позволит усовершенствовать взаимодействие при решении задач по обороне на Арктическом стратегическом направлении. Напомним, сейчас военно-административными единицами России являются четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный. Однако из состава Западного военного округа будут выведены республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ. Они как раз войдут в состав новой военно-административной единицы, которой станет Северный флот.