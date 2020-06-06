Боня рассказала о нездоровых отношениях с мужчиной-тираном

Москва, 6 июня. Телеведущая Виктория Боня, которая называет себя сильной женщиной, рассказала о больных отношениях с мужчиной-тираном.

По словам бывшей участницы телестройки «Дом-2», несколько лет назад она встречалась с обеспеченным мужчиной по имени Сергей. Боня заявила, что не давала поводов для ревности, но ее спутник постоянно устраивал скандалы. При этом иногда Сергей мог сделать ей больно.

«Он мог меня схватить за рукав, сильно тряхнуть», —рассказала звезда.

Виктория рассказала, что однажды ревнивец устроил скандал прямо с торговом центре. Он стал вести себя очень грубо и кричать.

Боня не стала молчать и начала ругаться. Она добавила, что больше не могла терпеть такое поведение мужчины. После этого инцидента звезда обратилась к психологу. И выяснилось, что Сергей пытается разными способами ее подавить.

После того, как Боня проработала свои проблемы со специалистом, она решила расстаться с мужчиной. Она пожелала своим поклонницам, чтобы те сохраняли чувство собственного достоинства и не превращались в жертв мужчин

Рядом с сильной женщиной должен находиться сильный мужчина, который способен ее поддержать, а не заставлять быть такой, как ему удобно, резюмировала Боня.