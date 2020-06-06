Миронов предложил ужесточить наказание за утечку персональных данных

Москва, 6 июня. При внедрении цифровых технологий необходимо обеспечить надежную защиту данных, поэтому за утечку такой информации нужно сажать, а не штрафовать. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«За утечку персональных данных нужно сажать, а не штрафовать. При внедрении цифровых технологий, в первую очередь, необходимо обеспечить надежную защиту данных, — сказал он. — Мы разделяем озабоченность спецслужбы. Если риск утечки данных велик, от такой новации следует отказаться. К сожалению, у нас сложилось отношение к проблеме информационной безопасности, как к чему-то второстепенному и необязательному. Печальный результат налицо: торговля сведениями о паспортах, ИНН, правах, недвижимости реальных людей поставлена на конвейер. И никто за это не несет наказания – ни чиновники, ни представители коммерческих структур».

Парламентарий поддержал позицию ФСБ России, которая выступила с критикой рассматриваемого в Госдуме законопроекта, расширяющего использование биометрических данных граждан. Он также подчеркнул, что считает недостаточным предложение Минюста повысить до 500 тысяч рублей административный штраф за утечку данных.

«Если такая норма появится в КоАП, это станет шагом вперед. Но, во-первых, проблема в том, что штрафные санкции не всегда работают. А что касается размера штрафа, то сравните с США, где Facebook наказали за утечку персональных данных на миллиарды долларов», — сказал политик.

Он также напомнил, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло существенное нарушение прав граждан, Уголовный кодекс квалифицирует как халатность. По его мнению, утечка персональных данных полностью соответствует этому определению и подпадает под действие статьи 293 УК.

«А там и штрафы выше, да еще могут арестовать или присудить обязательные работы. Если конкретные виновники по этой статье получат по заслугам, это станет хорошим уроком для остальных», — заключил Миронов.

Отметим, законопроект о расширении использования биометрических данных граждан через Единую биометрическую систему (ЕБС) был принят Госдумой в первом чтении в июле 2019 года.