Откровенное фото Орловой в прозрачном топе взбудоражило поклонников

Москва, 6 июня. Российская актриса Ольга Орлова опубликовала откровенное фото на пляже, на котором предстала в мокром топе. Эротический снимок взбудоражил поклонников.

На фото Орлова сидит на пляже в бикини. Ее верхнюю часть тела едва прикрывает белый мокрый топ, через который просвечивает грудь артистки.

«Для каждого человека грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка. Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но для каждого из нас это очень индивидуально», — отметила актриса.

Поклонники Орловой разделились на два лагеря. Одни восхитились шикарной фигурой возрастной актрисы, отметив ее тонкую талию. Комментаторы сочли справедливым показывать такую шикарную фигуру в соцсетях.

«Красивое тело красивой женщины», ― восхитилась irina._gm.

Другие же назвали снимок слишком вульгарным. Пользователи напомнили, что фото увидит ее сын.

«Ну точно не для соцсетей», ― написала olga_black25

«Как минимум вашу страницу смотрит ваш сын», ― отметила nevermind8632.

«В вашем возрасте соски светить не стоило бы, уверена, вашему сыну не очень приятно, что его друзья будут мастурбировать на ваше фото», ― возмутилась adventurer.tourist.

«А тебе не стыдно! Взрослая баба, сиськи вставляешь, противно», ― заявил koloso81.

«В наше время старушки пользуются популярностью, кто на что горазд», ― добавил 123456789057865333567_i.

Ранее Орлова рассказала, чем занималась во время самоизоляции. Телеведущая призналась, что больше всего во время вынужденного простоя из-за профилактики коронавирусной инфекции ей приходилось есть. Поэтому она уже ненавидит самоизоляцию.