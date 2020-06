Режиссер и друг республиканцев. Кого поставил Трамп управлять «Голосом Америки»

Сенат США спустя два года утвердил режиссера-документалиста Майкла Пэка на должность главы Федерального агентства USAGM, которое отвечает за работу пяти американских сетей вещания. Президент США Дональд Трамп назвал это назначение «большой победой» Америки. Кто такой Майкл Пэк, и почему его новая должность стала причиной ожесточенного противостояния республиканцев и демократов? Ответы — в обзоре прессы от Федерального агентства новостей.

Господин Пэк будет исполнять обязанности генерального директора U.S. Agency for Global Media (USAGM) — Агентства США по глобальным медиа. Эта правительственная организация курирует пять американских сетей зарубежного вещания, в том числе «Голос Америки», «Радио Свободная Европа» (оно же — «Радио Свобода») и Middle East Broadcasting Networks.

«Миссия USAGM — информировать, вовлекать и объединять людей по всему миру в поддержку свободы и демократии», — говорится на сайте агентства.

Иными словами, USAGM отвечает за информационное обслуживание интересов США за рубежом.

Майкл Пэк: биография и политические взгляды

Майкл Пэк — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, известный своими крайне-правыми и консервативными взглядами. Родился в 1954 году. Закончил Йельский университет и Калифорнийский университет в Беркли.

О периоде жизни после окончания образования известно крайне мало. Считается, что в 1977 году, в возрасте 23 лет, он основал компанию Manifold Productions, Inc, которая стала независимым производителем кинофильмов и телевизионной продукции. Однако первый известный по времени фильм Manifold Productions выпустила только 10 лет спустя, в 1987 году. Это был часовой документальный фильм Hollywood's Favorite Heavy: Businessmen on Prime Time TV с участием известного американского киноактера Илая Уоллока. Впрочем, даже в этом фильме Пэк выступал лишь сценаристом и сопродюсером, а создателем фильма был известный голливудский продюсер Дэниэл Б. Полин.

Соучредителем Manifold Productions и вице-президентом на сайте компании указана супруга Пэка, Джина Каппо Пэк. Она работает в студии также с 1987 года. До этого Джина Каппо Пэк проработала более 10 лет в компании Pandick Technologies, Inc, занимавшейся мобильными платежами, отправлениями, шифрованием и обработкой почты.

С 1993 года миссис Пэк выступает постоянным соавтором Майкла Пэка практически во всех его документальных фильмах, первым из которых стал Campus Culture Wars: Five Stories about Political Correctness (1993).

Таким образом, за первые 16 лет «кинематографической карьеры» Пэк снял лишь три фильма. Лента America's Political Parties: Power and Principle, выпущенная в 1992 году, завершает этот список.

Интересно, что в съемках фильма приняли участие ведущие американские политики: будущий президент США Билл Клинтон, бывший тогда губернатором штата Арканзас; бывший советник президента (служивший в администрациях Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Рональда Рейгана) Дэвид Герген, ставший впоследствии советником Клинтона; ярый антикоммунист Барри Моррис Голдуотер, бывший кандидатом Республиканской партии в президенты страны на выборах 1964 года и Джесси Луис Джексон — старший — американский общественный и религиозный деятель, правозащитник и политик. Каким образом 38-летнему Пэку удалось заполучить такой звездный состав участников — вопрос открытый.

Считается, что в этом ему помогли установившиеся к тому времени связи в ультраконсервативном политическом крыле Республиканской партии, хотя присутствие в фильме демократа Клинтона, его будущего советника Гергена и демократа Джесси Джексона, который дважды, в 1984 и 1988 годах выдвигал себя в кандидаты в президенты в общенациональном масштабе от Демократической партии, скорее говорит о том, что эти связи носили достаточно сложный, но глубинный характер.

За следующее десятилетие Пэк снял лишь четыре документальных фильма, причем с более консервативной политической повесткой. Это Hollywood vs. Religion (1994), Inside the Republican Revolution: The First Hundred Days (1995), The Rodney King Incident: Race and Justice in America (1998) и The Fall of Newt Gingrich (2000). В каждом из них Пэк выступил продюсером. Формально все эти фильмы были выпущены все той же студией Manifold Productions, Inc, однако интересно то, что сама компания с таким названием была инкорпорирована в штате Мэриленд только в 2014 году без внесения учредительного капитала в момент регистрации.

В 1993 году Пэк был впервые появляется на государственной должности. Он был назначен сопредседателем Международного телевизионного совета в Корпорации общественного вещания (Corporation for Public Broadcasting, CPB) — некоммерческой общественной организации, учрежденной Конгрессом США, получающей около 95% своего содержания из бюджета США и осуществляющей поддержку общественного вещания в США и за рубежом с помощью целевых грантов.

В 2002 году, уже при президенте Буше, Пэк был утвержден Сенатом в качестве члена Национального гуманитарного совета (National Council on the Humanities), который курирует Национальный гуманитарный фонд (National Endowment for the Humanities). Национальный гумантарный фонд — еще одна распределяющая гранты организация, которая имеет статус независимого федерального агентства и, по официальной информации, осуществляет поддержку библиотек, музеев, телевидения и радио, книгоиздания. В Национальном гуманитарном совете Пэк проработал с 2002 по 2005 год. Одновременно с этим, с 2003 по 2006 год, Пэк продолжал работать в качестве старшего вице-президента по телевизионным программам в Корпорации общественного вещания.

В это же время Пэк познакомился и стал сотрудничать с будущим старшим советником президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам, Стивеном Бэнноном, и американским издателем, журналистом и редактором крайне консервативного толка, Эндрю Брейтбартом. Совместно с ними он в 2007 году принял участие в организации консервативного сайта Breitbart News Network, который стал «идеологическим хребтом» крайне правой республиканской повестки. Ее тут же окрестили «мизогинной, ксенофобской и расистской как для либералов, так и для традиционных консерваторов».

С 2015 по 2017 год Пэк занимал пост президента и генерального директора Института Клермонта — кране право-радикального «мыслительного танка», который среди всех американский политических НКО считается проповедующим максимально консервативные и правые подходы.

С президентством Пэка в Институте Клермонта был связан и шумевший в СМИ коррупционный скандал. По данным прессы, Пэк якобы выделял гранты сам себе. Средства шли не только съемки фильмов, но и на текущую деятельность Manifold Productions. В коррупционную схему ожидаемо была включена его супруга, Джина Пэк.

The New York Times называет Майкла Пэка другом консервативных активистов и «союзником бывшего главного стратега Трампа Стива Бэннона». Издание Meduza называет Майкла Пэка «давним сторонником Дональда Трампа».

Назначение длиной в два года

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Майкла Пэка на пост главы агентства USAGM в июне 2018 года. Тогда это предложение вызвало протест со стороны демократов и некоторых республиканцев. Процесс стопорился в том числе из-за расследования в отношении режиссера.

Следствие вел генеральный прокурор округа Колумбия. Документалиста подозревают в нецелевом расходовании средств компании Public Media Lab, которую он возглавляет. Сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что палата должна приостановить рассмотрение кандидатуры Пэка.

«По словам Менендеса, с момента сентябрьских слушаний по утверждению его кандидатуры Пэк «отказывался предоставить комитету по международным отношениям запрошенные документы, необходимые, чтобы разобраться в деле, которое сейчас расследует генпрокуратура, или скорректировать ложную информацию, предоставленную им Налоговому управлению», — сообщал «Голос Америки».

Как пишет The New York Times, республиканцы «продвигали» кандидатуру Пэка, несмотря на возражения демократов: те утверждали, что процесс должен быть приостановлен, учитывая расследование в отношении Пэка и «нерешенный вопрос о его способности защитить редакционную независимость агентства».

Сенатор Джим Риш, председатель комитета по международным отношениям, заявлял, что расследование в отношении Пэка является политизированным.

«Имейте в виду: все это — политика. Если вы посмотрите, какую работу он проделал: он гордится Америкой, когда снимает документальные фильмы», — сказал он.

Прошлой осенью на слушаниях в Сенате Пэк пообещал сохранить приверженность USAGM принципу редакционной независимости.

«Думаю, все сводится к тому, что нам нужно сказать «нет», когда позвонит политик и скажет журналистам, что делать», — заявлял он.

Накануне, 5 июня, Сенат США все-таки утвердил кандидатуру Пэка на должность главы правительственного агентства. «За» проголосовали 53 сенатора, 38 — «против».

«Сенат США голосованием 53-38 утверждает Майкла Пэка в качестве генерального директора USAGM», — сообщил корреспондент «Голоса Америки» Стив Херман в Twitter.

Трамп решил взять «Голос Америки» под контроль?

Дональд Трамп поздравил Майка Пэка с назначением на должность главы USAGM.

«Поздравляю Майкла Пэка! Никто даже не представляет, какая это большая победа для Америки. Почему? Потому что он будет управлять «Голосом Америки» и всем, что с ним связано», — написал глава Белого дома в Twitter.

Как отмечают американские СМИ, на протяжении последних нескольких месяцев президент США и представители Белого дома критиковали то, как «Голос Америки» освещал работу администрации Штатов.

В итоге Белый дом обвинил «Голос Америки» в «работе на авторитарный режим». Все из-за того, что издание освещало снятие ограничительных мер в китайском городе Ухань, откуда началась пандемия COVID-19.

«Журналисты должны сообщать факты, но VOA вместо этого усилило пропаганду Пекина. <…> Сегодня VOA продвигает пропаганду, а ваши налоги это оплачивают», — говорилось в заявлении Белого дома.

В апреле на одном из брифингов Трамп заявил, что «Голос Америки» говорит «ужасные вещи» про США. Он жаловался на позицию демократов в Сенате, которые два года подряд не дают утвердить Майкла Пэка главой USAGM.

«Это не дает нам управлять «Голосом Америки», который очень важен. Если вы слышали, что они говорят, это ужасно. Вещи, которые они говорят о нашей стране, ужасны», — заявил Трамп.

«В интересах Соединенных Штатов, чтобы люди во всем мире получали точную, беспристрастную информацию о COVID-19. Для этого USAGM должна активно противодействовать пропаганде Коммунистической партии Китая», — заявлял в письме сенаторам член палаты представителей Джим Бэнкс, передает The Hill.

По его мнению, Пэк «понимает отношения США и Китая и будет соответственно использовать свои полномочия». Бэнкс добавил, что режиссер является подходящим кандидатом на должность, чтобы реформировать работу таких агентств, как «Голос Америки».