Эксперт объяснил, почему Фадеев выбрал «Темникову на минималках»

Москва, 6 июня. Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему продюсер Максим Фадеев выбрал себе новую подопечную, которая напоминает певицу Елену Темникову. По его мнению, Фадеев не хотел рисковать.

Поклонники продюсируемых Фадеевым исполнителей называют Марианну Кочурову (сценический псевдоним Mayrun) «Темниковой на минималках».

Осенью Фадеев расторг контракты со всеми музыкантами лейбла MALFA и долгое время приходил в себя от скандала с Наргиз. Российские слушатели полагали, что он возьмет паузу и какое-то время не будет работать.

«Творческие люди непредсказуемы. Вчера — нет, завтра — да», — пояснил эксперт, его слова передает телеканал «360».

По словам Бабичева, продюсеры не любят рисковать. Если у них какой-то исполнитель «выстрелил», они захотят повторить успех. И будут даже искать в каком-то смысле «его двойника».

Критик не исключил, что фанаты Фадеева ожидали от продюсера кардинальных перемен. Но он выбрал форматный «продукт», то, что точно понравится слушателям.

Марианна Кочурова взяла не самый оригинальный псевдоним. Это отметили поклонники, сравнив ее с украинкой Maruv (настоящее имя Анна Корсун).