Forbes назвал две самые секретные российские подлодки

Вашингтон, 6 июня. Атомные подводные лодки (АПЛ) «Белгород» проекта 09852 и «Хабаровск» проекта 09851 являются двумя самыми секретными российскими субмаринами. Об этом заявил автор материала, опубликованного американским журналом Forbes.

Он подчеркнул, что пока ВМС США строят только один тип подводных лодок общего назначения класса Virginia, Россия занимается сразу шестью.

«Россия вкладывает большие средства в подводные лодки. Вместе эти шесть типов представляют собой самую большую модернизацию со времен холодной войны», — говорится в материале.

Особенно автор выделяет «Хабаровск», который называет самой загадочной подлодкой в списке, и «Белгород». Первая, как ожидается, будет спущена на воду в этом месяце. Субмарины должны переносить шесть ядерных торпед «Посейдон».

Недавно другое американское издание Military Watch удостоило высокой оценки эффективность субмарин проекта «Борей-А». Обратить внимание на подлодки этого класса журналистов из США заставило поступление на вооружение ВМФ РФ подводного ракетного крейсера «Князь Владимир». Военный эксперт Алексей Леонков заметил, что американцы очень обеспокоены модернизацией российского подводного флота, поскольку их возможности по обнаружению субмарин РФ с каждым годом «все тают и тают».