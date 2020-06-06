Грушко не исключил провокаций НАТО во время парада Победы

Москва, 6 июня. Россия не исключает провокаций НАТО во время проведения парада Победы 24 июня, но надеется на преобладание здравого смысла, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат напомнил, что ранее в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая, когда в России должен был состояться парад Победы.

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая», — заявил Грушко в интервью ТАСС.

Кроме того, Грушко отметил, что НАТО пока не отреагировала на решение России не проводить в нынешнем году крупных учений вблизи границ со странами альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что парад Победы на Красной площади в Москве состоится 24 июня. Президент отдал распоряжение незамедлительно начать подготовку к проведению Парада Победы, обеспечив при этом самый строгий режим безопасности, — чтобы «свести риски к минимуму». Датой проведения акции «Бессмертный полк» предварительно назначено 26 июля.

В этом году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, были перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Ранее в Кремле сообщали, что полноценное празднование Дня Победы состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка.