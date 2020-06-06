Грушко не верит, что США передумают выходить из Договора по открытому небу

Москва, 6 июня. Мало кто верит, что США одумаются и не станут выходить из Договора по открытому небу, их аргументы «притянуты за уши». Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат констатировал, что США не выполняли в полной мере свои обязательства по соглашению, подписанному 34 государствами-участниками.

«Вашингтоном взят курс на последовательный вывод США из всех соглашений по стратегической стабильности и контролю над вооружениями ради обретения военного превосходства», — заметил Грушко.

По его словам, выход США из ДОН нарушает баланс интересов. Однако в соглашении, несмотря на важность его российско-американского измерения, остаются и другие страны. Им предстоит провести конференцию, цель которой — рассмотреть последствия выхода США для ДОН в целом.

Конференцию организуют в течение месяца или двух после получения уведомления от Вашингтона. Сам же выход станет юридической реальностью только через шесть месяцев, объяснил Грушко.

«Ни для кого таскать каштаны из огня не собираемся. В любом случае во главе угла будут интересы нашей безопасности и наших союзников», — подчеркнул дипломат.

О выходе США из договора американский президент Дональд Трамп объявил в конце мая. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что Россия якобы «не придерживается» условий соглашения.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал обвинения со стороны США по ДОН в адрес России голословными. Он заметил, что американцы действуют по давно проработанному сценарию.