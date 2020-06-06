Известный петербургский педиатр погибла в погоне за красотой. ФАН-ТВ

К храму на Смоленском кладбище родственники, коллеги и друзья несут траурные веники и цветы. В последний путь они провожают Софию Снигиреву известного в Петербурге врача-педиатра. В конце мая 61-летняя женщина решилась на круговую подтяжку лица. Она согласилась на операцию в период пандемии, да еще и в клинике, у которой не было разрешения на проведение подобных процедур. По словам друзей умершей, пластический хирург был ее знакомым.

«Она просто пошла к врачам, которым доверяет и знает много лет, мы все идем к доктору, которого знаем и которому доверяем, что-то пошло не так. Несмотря на все трудности в жизни, она была настолько жизнелюбивым оптимистом, улыбчивым человеком, что она несла вот этот позитив, заряд, она успокаивала нас всегда, когда мы волновались по поводу наших детей. Первое, что она вносила в дом, это, конечно, уверенность, которую она передавала родителям, и опыт. Ей все доверяли, потому что она была выдающийся врач», — вспоминает подруга погибшей и директор Петербургского «Театра юных зрителей им. А.А.Брянцева» Светлана Лаврецова.

Друзья отмечают, Снигирева всегда следила за внешностью, на свой возраст не выглядела, в целом, пластика ей была не нужна. Но и круговая подтяжка в руках умелого специалиста процедура не самая сложная. Однако на следующий день после операции, дома женщине стало плохо. 31 мая ее доставили в центр Алмазова, однако врачи уже ничего не смогли сделать. Началось заражение крови, и через сутки она скончалась в больнице.

«Полагаю, что София Яковлевна скончалась в результате дефектной операции. У нас никаких претензий к следствию. В ходе еще подготовки заявления выяснилось, что клиника не имеет совершенно никакой лицензии на пластическую хирургию. Лицензия, которая расположена на сайте клиники, она не действительна, она прекратила свое существование в 2018 году», — подчеркивает адвокат Ольга Соловьева.

Хирург подпольной клиники «Анна» на Беринга, 27 задержан, учреждение, где он незаконно проводил эксперименты над женской красотой, закрыто. В день похорон Василеостровский районный суд Петербурга избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Гураму Папаишвилли предъявлено обвинение по 238 статье, УК РФ, части второй. За выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека, ему грозит до шести лет лишения свободы.