Шнуров ответил Валерии на обвинение в «переобувании»

Москва, 6 июня. Музыкант Сергей Шнуров ответил певице Валерии, обвинившей его в том, что он «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».

Валерия ранее отметила, что Шнуров теперь сам потребовал помощи шоу-бизнесу. Значит, ее мужа Иосифа Пригожина он «очернил напрасно».

«Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть даже медицинская», — написал Шнуров.

Шнуров объяснил, что он давно выступал за то, чтобы людям предоставили возможность работать. Музыкант решил собрать профсоюз «с конкретными целями и задачами».

Напомним, сразу несколько знаменитостей пожаловались на то, что остались без денег в условиях пандемии. Одним из первых стал Сергей Глушко, более известный как Тарзан, заявивший, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету и его семья столкнулась с нехваткой денег. Вскоре за него вступился Иосиф Пригожин.

Медиагруппа «Патриот» ранее провела онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?». Участники эфира попытались рассудить Пригожина и Шнура. Певец Родион Газманов пояснил, почему мнение Пригожина вызвало такой резонанс. По его словам, люди привыкли, что артисты в нашей стране живут очень неплохо, и людям слышать от них жалобы непривычно.

В дискуссии принял участие известный далеко не только сценическими достижениями артист Алексей Панин. Актер занял сторону лидера группировки «Ленинград», обвинив в нечистоплотности Иосифа Пригожина. По словам Алексея Панина, хотя у него самого с деньгами не все идеально, в том числе из-за коронавируса, он не унывает.