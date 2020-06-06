Галустян в золотом боди прошелся по подиуму в клипе с Гудковым

Москва, 6 июня. Известный юморист, звезда «Нашей Раши» Михаил Галустян представил видеоклип на песню «Золото», где прошелся по подиуму в золотом боди.

Михаилу Галустяну не дает покоя популярность коллеги Александра Реввы, который строит музыкальную карьеру. Ревва выступает под псевдонимом Артур Пирожков.

Галустян решил, что тоже может покорить музыкальный Олимп. Он записал уже второй трек под именем Super Жорик. 5 июня на Youtube вышла песня «Золото», для клипа снялся юморист Александр Гудков.

Сорокалетний шоумен поздравил поклонников с «юбилейным» синглом.

«Ну что, включайте погромче горячий как хинкали, сочный как Сочи и веселый как я — суперхитный лес. То есть, суперлетний хит. Обнимаю всех» — написал Галустян в соцсетях.

Артист предстал в образе модного кавказского парня, который наблюдает за показом модного дизайнера — Жана Поля Гудкова. В кадре также появляются красивые девушки и много гостей модного показа.