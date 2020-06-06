Латиноамериканские тюремные бунты: почему продолжается массовая гибель заключенных

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» продолжает рассказывать про то, как переживают пандемию коронавируса в латиноамериканских тюрьмах, и на этот раз предлагает окунуться в подробности жизни заключенных Боливии, Гондураса, Сальвадора и Мексики.

Продолжая путешествие по тюрьмам Латинской Америки, никак нельзя не упомянуть тот факт, что все проблемы начались задолго до распространения коронавирусной инфекции. Хроническая переполненность, антисанитария, жаркий климат и периодические разборки друг с другом, а также с охранниками, вполне успешно держат планку высокой смертности.

Сегодня мы углубимся немного в иные тюремные бунты — COVID-19, проникший в некоторые казенные дома, только подсветил старые проблемы и добавил немного драмы в кровавые события Пуэнте-Гранде, Тегусигальпы и Сальвадора.

Боливия

Начнем, как обычно, с наболевшего — одна из крупнейших тюрем Боливии, Пальмасола, куда заскакивал в далеком 2015 году сам Папа Римский, рассчитана на 800 человек. По факту, там томятся почти шесть тысяч и это никак не способствовало предотвращению пандемии.

Недовольства вспыхнули 11 мая после того, как двое заключенных в Пальмасоле умерли прямо в камерах от острой дыхательной недостаточности. После вскрытия одного из умерших в средства массовой информации Санта-Круса поступила информация о том, что его тест на COVID-19 был положительным. В одной камере с ним проживали 19 человек, которых немедленно (опять же, только по словам тюремных властей) изолировали от остальных.

Вместе с тем COVID-статус второго умершего остался неизвестным, хотя в СМИ просочились сведения о его возможных контактах с двумя сотнями человек, которых изолировать было уже негде — дополнительных камер в Пальмасоле не появилось даже после благословения Папы Римского.

Однако бунт в Пальмасоле прошел без эксцессов. Заключенные собрались толпой во внутреннем дворе и размахивали цветными плакатами с надписями: «Нас никто не приговаривал к смертной казни» и «Хотим жить». Позже узники разошлись и стали кричать, что «не позволят сгноить себя здесь заживо».

Reclusos del recinto penitenciario Palmasola, se amotinan por la crisis sanitaria, ya falleció un recluso por #Covid19, ellos piden mejores condiciones para afrontar la pandemia. "queremos vivir" es su grito de protesta.



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Также они обвинили тюремное начальство в игнорировании всех медицинских мер предосторожности, а именно — в отсутствии тестирования, в невозможности соблюдать социальную дистанцию или даже элементарно помыться, чтобы поддерживать гигиену. Нашлись даже находчивые граждане, заговорившие о том, что вид умирающих от коронавируса товарищей доставил им сильные душевные страдания. А что может излечить душевные страдания? Правильно, судебный иск о компенсации морального вреда на энную сумму.

Ни одного иска, к слову, после бунта в Пальмасоле в адрес тюремщиков так и не поступило. Хотя можно ли назвать произошедшее бунтом в латиноамериканском смысле этого слова? Так, небольшой (даже в чем-то интеллигентный) митинг.

Гондурас

Обычно все самое интересное происходит в мужских тюрьмах, но Центральная Америка в этом случае исповедует равноправие. Банды Barrio 18 и MS-13 принимают (или загоняют) в свои ряды как мужчин, так и женщин, отбирая тех, кто пройдет так называемый «обряд посвящения».

Мужчины должны безропотно вытерпеть избиение от будущих товарищей по банде, женщины — то же самое и дополнительно — групповое изнасилование.

Формируя так свой состав, бандиты также стараются (по возможности, конечно же) убивать всех членов банд-конкурентов, попадающихся на пути. А в тюрьмах эти пути неизбежно пересекаются.

Так 24 мая в женской тюрьме на севере Тегусигальпы неизвестные устроили пожар в районе одиннадцати часов вечера. Как позже выяснилось, подожгли комнату, где были заперты на карантин две девушки, заболевшие COVID-19. На этом их история в общем-то и закончилась. Другие заключенные, пока охранники пытались потушить пламя, вырвались из камер и в тюремном спортзале забили до смерти еще шестерых женщин, «новеньких» — за то, что не успели выбрать группировку, в которую готовы были бы вступить.

Six inmates killed during a women’s prison brawl. #Honduras pic.twitter.com/MiVmbmpb5A — China Daily (@ChinaDaily) May 25, 2020

Сальвадор

Сейчас речь пойдет не об очередном кровавом бунте, а о радикальных способах задушить его еще в зародыше. После того, как в течение двух дней в столице Сальвадора погибли 53 человека, президент Найиб Букеле принял решение устроить бандам тяжелую жизнь.

По мнению Букеле, большая часть убийств была совершена по приказам членов банд Barrio 18 и MS-13, которые уже находились за решеткой. С 27 апреля в дополнение к обычным запретам на свидания с родственниками, телефонные звонки и прогулки в тюрьмах Сальвадора был введен круглосуточный комендантский час.

Все двери и окна камер, в которых находились члены уличных банд, были опечатаны, чтобы исключить даже возможность общения знаками. В своем Twitter Букеле сообщил, что бандиты передавали свои заказы на убийства с помощью надписей и рисунков на одежде или даже используя предметы обихода.

Justo el día siguiente, comenzaron los homicidios.



Pero ¿de qué sirve sellar las celdas si eso no evitará que el sistema judicial los deje libres?



Pues para evitar que lleven información de otras celdas; ya que nos dimos cuenta de que se comunicaban así: pic.twitter.com/flFkFi1OfR — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 28, 2020

Охранники в балаклавах круглосуточно находятся в коридорах и проверяют, чтобы никто не вздумал просто расхаживать по камере. Не то чтобы там было где разгуляться — всеобщую латиноамериканскую тюремную переполненность никто не отменял, в тесных «клетушках» вместо 15 сидят 40 человек. Члены конкурирующих банд оказываются в одном помещении и буквально дышат друг другу в затылок. Лидеров группировок поместили в отдельный блок.

The story doesn’t even have anything to do with the photo. Click bait. Here’s the story behind the photo....it’s intermingling of rival gangs in El Salvador in response to increased gang related murders.https://t.co/BlLDNAMZZI — Alexander Pale (@_alexander_pale) June 5, 2020

Нельзя сказать, что до введения таких мер жизнь заключенных напоминала праздник — высокая смертность от антисанитарии и туберкулеза всего лишь дополнилась коронавирусом. Однако в данном случае Найиб Букеле сознательно пошел на увеличение смертности, отказавшись от ряда медицинских мер (в частности, социального дистанцирования), а также от возможности выпустить под домашний арест заключенных старше шестидесяти лет и тех, кто никогда не принадлежал к уличным бандам. По мнению президента Сальвадора, уменьшить количество убийств в стране можно только таким образом.

Human Rights Watch неоднократно называла введенные Букеле меры бесчеловечными. Но как не было бы горько признавать, бесчеловечные методы Букеле действительно снизили количество убийств в Сальвадоре.

Мексика

22 мая во время игры в бейсбол в мексиканской тюрьме Пуэнте-Гранде несколько заключенных накинулись друг на друга с кулаками, а потом внезапно достали оружие и принялись методично палить друг в друга на глазах у охраны.

В результате погибли 7 арестантов, а еще девять с травмами были направлены в больницу.

Власти штата Халиско описали произошедшее именно как драку, отказываясь называть это бунтом. Начальник тюрьмы Хосе Антонио Перес сообщил, что в тот день никто из нарушителей не попытался взять тюрьму под контроль. О том, откуда у них взялось огнестрельное оружие, Перес ничего не сказал. Все стало гораздо веселее, когда на месте драки охранники обнаружили самодельное взрывное устройство.

Однако начальство Пуэнте-Гранде не отказалось от версии «произошла драка», даже не рассматривая вариант «разборки между членами наркокартелей».

Пуэнте-Гранде вообще очень интересное место. Именно отсюда в 2001 году сбежал, подкупив 80 сотрудников охраны, Хоакин Гусман, он же Эль Чапо — глава наркокартеля Синалоа.

В настоящий момент в стенах Пуэнте-Гранде содержится Мигель Анхель Тревиньо Моралес, он же Z-40 и лидер наркокартеля Лос Сетас. В середине мая адвокаты Моралеса обратились в суд с жалобой на то, что руководство тюрьмы отказалось не только госпитализировать арестанта, но даже осматривать его.

Z-40 известен тем, что лично руководил похищениями, пытками и убийствами 72 мигрантов, отказавшихся работать на картель Лос Сетас, в штате Тамаулипас в 2010 году. Годом позже в Тамаулипасе произошла еще одна бойня — были убиты уже 193 человека. Помимо прочего, Мигель Анхель обвинялся в людоедстве.

Мексиканский суд вошел в положение и распорядился оказать Моралесу медицинскую помощь, отказав в домашнем аресте. Но исполняющий обязанности начальника Пуэнте-Гранде Марко Альберто Корона Бальтазар радовался недолго — 7 июня он был застрелен неизвестными.

Gunmen Kill Warden of Mexican Prison Holding Supreme Los Zetas Cartel Boss https://t.co/4jabOSqZzt — Derick (@INFSoldier76) June 6, 2020

В заключение

Общей характерной чертой всех этих историй является то, что руководители тюрем и местные власти вовсе не собираются признавать наличие каких-либо проблем. Создается впечатление, что ужасы латиноамериканских тюрем стали настолько привычны, что их собираются сохранить как некий элемент местной культуры, этакую «фишку».

Нельзя даже с полной уверенностью говорить, что многие заключенные умирают именно от коронавируса — темпы заражаемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, столь характерных для региона, никуда не делись.

Коррупция тоже продолжает пышно расцветать, лишая тюрьмы остатков финансирования. Есть популярное в определенных кругах мнение, что граждане, попавшие в Пуэнте-Гранде или куда-либо еще, должны подвергаться непрерывному наказанию за то, что натворили. Любое преступление в отношении таких лиц целиком и полностью оправдано. Вместе с тем, не скатываясь в весьма увлекательные споры о праве и морали, можно наблюдать, как угнетенные заключенные продолжают присоединяться к бандам и картелям, образуя новые союзы и значительно расширяя возможности преступного мира.