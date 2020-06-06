Китайские экономисты объяснили распродажу госдолга США обесцениванием доллара

Пекин, 6 июня. Американский метод поддержки экономики путем запуска станка для печати денег может обернуться для США большими проблемами. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

В 2020 году США вновь прибегли к привычному способу поддержания экономики, тем самым переложив проблемы на другие страны, пишет «ПолитРоссия». Против такой политики США высказывались многие страны, однако в действительности бросить вызов США удалось лишь России.

Экономисты напомнили, что Россия устроила грандиозную распродажу американского госдолга. До этого Москва была одним из главных держателей госдолга США.

«Китай не будет глупо ждать девальвации доллара, еще в прошлом году он начал распродавать американские облигации. В прошлом году было продано активов на 110 миллиардов, а недавно – еще на 10», ― отметили эксперты.

По данным Минфина США, в марте 2020 года российские вложения в американский госдолг составляли 3,8 млрд долларов, что на 8,75 млрд долларов меньше, чем месяцем ранее. Еще три года назад вложения РФ в американские ценные бумаги оценивались в 105 млрд долларов. При этом Москва продолжает покупать золото. По данным на март текущего года, в российских запасах 73,9 млн унций (2298 тонн) золота.