Нарышкин назвал гнусной провокацией высылку российских дипломатов из Чехии

Москва, 6 июня. Решение властей Чехии выслать двух российских дипломатов является провокацией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он пообещал, что такой шаг не останется без ответа со стороны Москвы.

«В целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», — подчеркнул Нарышкин.

Власти Чехии объявили двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата после фейка местного издания Respekt. Его сотрудники утверждали, что в Прагу будто бы прибыл представитель российских спецслужб, чтобы отравить чиновников, причастных к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Посольство РФ в Чехии назвало высылку дипломатов «сфабрикованной провокацией» и «недружественным шагом». МИД России, в свою очередь, пообещал адекватный ответ на такие непорядочные действия.

Замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов уточнил ранее, что дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов. Ведомство ищет возможности для их вывоза в Россию, но транспортировка осложняется ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Тем временем депутат Госдумы Юрий Швыткин предложил вынести в ООН вопрос о передаче России памятника маршалу Коневу.