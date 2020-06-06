Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19

Москва, 6 июня. Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Левилимаб» (торговое наименование Илсира) для лечения осложнений коронавируса компании Biocad, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минздраве РФ отметили, что препарат показан пациентам с тяжелым течением коронавируса, когда развивается цитокиновый шторм – воспалительная реакция на внедрение вируса, которая может привести к повреждению тканей и органов. Такие осложнения приводят к летальному исходу.

По данным на 6 июня, в России за сутки выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Число пациентов с коронавирусом в РФ увеличилось до 458 689. Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1992, в Московской области за сутки зафиксировано 758 пациентов с COVID-19. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 347 пациентов за сутки.

Ранее стало известно, что лекарственный препарат «Фамотидин», который обычно применяется при расстройстве желудка, оказался эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако, согласно результатам исследования, лечение возможно при условии, что пациенту не требуется госпитализация или интенсивная терапия.