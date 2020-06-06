Оставшийся без концертов Агаларов потребовал 17 млн рублей у бывшего партнера

Москва, 6 июня. Известный российский певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов потребовал через суд у вернуть 17 млн рублей. Деньги ему должен бизнесмен Станислав Витинский.

Агаларов и Витинский запустили приложение по обмену вещами. Проект по-прежнему действует, поэтому певец решил получить свои деньги назад.

В конце мая Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск музыканта к Витинскому. Артисту, который на время карантина остался без концертов, понадобились деньги.

Кроме того, концертные площадки Crocus Group, принадлежащие семье Агаларова, тоже простаивали. А зарплаты сотрудникам необходимо выплачивать.

Как пишет «СтарХит», певец рассчитывает получить от Витинского 17,5 млн рублей по договорам займов. Дело будут рассматривать в ближайшее время.

Это не первый процесс, который предстоит музыканту. Он разводится с моделью Аленой Гавриловой. Вероятно, через суд будут решаться вопросы опеки над общим ребенком, алиментов и имущества.

Ранее сообщалось, что Агаларов выздоровел от коронавируса. Певец рассказал, что во время болезни он совсем не чувствовал запахов и не различал вкуса еды.