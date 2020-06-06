Российские изобретатели предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

Москва, 6 июня. Специалисты КБ «Факел» имени Грушина и НПП «Радар ммс» предложили запускать ракеты с самолетов из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта. Об этом говорится в патенте на изобретение, который размещен в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

«Способ вертикального воздушного старта ракет включает вертикальный старт ракеты из пускового контейнера, размещенного на воздушном носителе», — объясняется в документе.

Авторы считают, что изобретение даст возможность запускать с самолетов противоракеты, управляемые ракеты и баллистические ракеты.

Изобретатели объяснили, что ракета должна выбрасываться из пусковой установки без запуска двигателя, но с помощью, к примеру, порохового аккумулятора давления. Он нагнетает пороховые газы, а те выталкивают боеприпас наружу.

Такой старт называют минометным или «холодным». Предполагается, что ракета включает маршевый двигатель с задержкой — на безопасном расстоянии от своего носителя. Для того, чтобы компенсировать давление на корпус ракеты от потока воздуха, предлагается использовать двигатели стабилизации в носовой части.

Ранее Минобороны РФ сообщило об успешной проверке дежурных сил ПВО-ПРО, которые отразили условный авиаудар по Москве. Боевые расчеты ЗРС С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» сделали более 30 условных ракетных пусков.