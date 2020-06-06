Актер Радзюкевич рассказал, что помогло ему вылечиться от алкоголизма

Москва, 6 июня. Актер Эдуард Радзюкевич признался, что страдал от алкогольной зависимости. Артист рассказал, что решил навсегда завязать с алкоголем, когда у него родился сын.

В 2003 году Радзюкевич женился на студентке ГИТИСа Елене Юровских. Супруга младше актера на 17 лет. У пары родился сын.

Актер не любит рассказывать о своей личной жизни. В программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» Радзюкевич признался, что у них в семье все хорошо, однако подробности раскрывать не стал.

«Личное и интимное должно, безусловно, быть у человека. Я очень мнительный в этом отношении. Оберегаю личное. Я туда никого не допускаю», ― отметил он.

Радзюкевич рассказал, что до рождения сына он много пил. Однако появление ребенка заставило его пересмотреть отношение к алкоголю.

«Я как-то пришел после спектакля домой. Он тогда только родился. Подошел к кроватке. Посмотрел на него и мне стало стыдно. Потому что никогда в своей жизни я не видел своего отца пьяным. Никогда!» ― признался актер.

После этого Радзюкевич лег в клинику для лечения от алкоголизма и навсегда отказался от спиртного.

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