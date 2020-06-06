Стали известны дата и место похорон Кокшенова

Москва, 6 июня. Народный артист РФ Михаил Кокшенов будет похоронен в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище. Дату и место церемонии назвала поэтесса Любовь Воропаева.

По ее словам, прощание с актером пройдет в ритуальном зале Митинского крематория 7 июня в 10.30 по московскому времени.

«Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя», — добавила поэтесса в Facebook.

Воропаева уточнила, что там же похоронены мать, бабушка и другие родственники Кокшенова.

О смерти актера театра и кино стало известно накануне. Ему было 83 года. Три года назад народный артист пережил инсульт, пишет «Культуромания». Его госпитализировали после приступа, к которому привело низкое давление. В прошлом году Кокшенов снова попал в больницу, на этот раз с раной на ноге. В последние месяцы проходил длительное лечение в реабилитационном центре, передает «Утро.ру».

Артист сыграл роли в более чем сотне картин, включая такие известные фильмы, как: «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ночной экипаж», «Русь изначальная» и «Девчата». Многим он известен по ряду ролей в детском сериале «Ералаш».