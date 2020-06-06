Сирия, 6 июня. Взрыв автомобильный бомбы в Хасаке ранил трех человек и убил двух детей. В Идлиб прибыла колонна военной техники турецкой армии. В Алеппо неизвестные совершили нападение на боевиков «Дивизии Султан Мурад». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели воздушную разведку на юге Идлиба; приступили к очередному этапу работ по разминированию в Алеппо.

«Дивизия Султан Мурад»: лишилась трех боевиков в результате нападения неизвестных лиц в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в минировании автомобиля в Хасаке.

ВС Турции: подтвердили гибель своего военнослужащего и перебросили колонну военной техники к наблюдательным пунктам в Идлибе.

Провинция Алеппо

Как сообщает источник в сети Twitter @NotWoofers, на севере провинции продолжились нападения неизвестных лиц на боевиков протурецких бандгрупп. Сегодня утром в городе Африн был застрелен боевик «Дивизии Султан Мурад». Также нападение на боевиков было совершено в городе Аль-Баб, где неизвестные открыли огонь на поражение по автомобилю группировки и скрылись с места преступления на мотоцикле. В результате атаки были смертельно ранены два члена группировки.

Согласно информации агентства SANA News, инженерные подразделения сирийской армии проводят очередной этап работ по разминированию в кварталах Кафр-Хамра и Рамуса на севере города Алеппо. До 16.00 саперы обследуют жилые дома и подвалы на предмет оружия и мин-ловушек, оставленных боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики, предположительно из запрещенного в РФ «Исламского государства»1, совершили вылазку у города Аль-Бусейра, где установили самодельную бомбу в автомобиль «Демократических сил Сирии». До сих пор не поступало информации о жертвах или о причиненном материальном ущербе.

Провинция Идлиб

В Минобороны Турции подтвердили смерть турецкого солдата в результате совершенной атаки неизвестных лиц. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения в результате нападения на бронированный медицинский автомобиль в Идлибе. Как указано в заявлении ведомства, по выявленным целям напавших был открыт ответный огонь. Со стороны какой группировки было совершено нападение, не сообщается. Личность погибшего солдата установлена, им был сержант пехоты Эрджан Зенгин.

По информации портала Sentry Syria, разведывательный беспилотник сирийской армии проводит разведку в воздушном пространстве над поселком Ад-Дана над позициями террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Новостной портал Step News сообщил, что в Идлиб прибыла колонна военной техники турецкой армии. Согласно данным источника около двух десятков единиц тяжелой военной техники и грузовиков с материально технически обеспечением зашли на территорию Сирии через погранпереход «Кафр-Лусин» сегодня утром, после чего направилась к наблюдательным пунктам ВС Турции на юге провинции Идлиб.

Провинция Хасака

В зоне контроля «Сирийской национальной армии» прогремел мощный взрыв. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), утром в поселке Тель-Халаф взорвался заминированный автомобиль, убив двух детей и ранив еще трех мирных жителей. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, так называемая «военная полиция» СНА обвиняет в минировании автомобиля боевиков «Демократических сил Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.