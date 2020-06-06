Обнищавший Гоген Солнцев попросил денег на жену и любовницу

Москва, 6 июня. Шоумен, звезда «Дома-2» Гоген Солнцев пожаловался на безденежье и попросил помощи у государства.

По словам Солнцева, он нуждается в государственной поддержке. Артист живет вместе с женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович и любовницей и питается «хлебом и водой».

«Мы живем втроем на хлебе и воде. Вскоре я расскажу о своей непростой ситуации. Мы рассчитываем на помощь от государства. И если она поступит, мы все будем только рады», ― сообщил Солнцев.

Обнищавший шоумен попросил не травить Иосифа Пригожина, заявившего, что многие артисты остались без денег. Солнцев отметил, что многие звезды действительно оказались на грани нищеты. Особенно тяжело приходится тем, кто зарабатывал только на корпоративах и дискотеках.

«Они получали от 100 до 200 тысяч рублей за концерт. Но сейчас лишились и этого небольшого заработка. Вместо того, чтобы ругать Пригожина, все же нужно понять: такие гонорары, как у Лепса и Аллегровой, есть у единиц», ― объяснил Солнцев.

Ранее Медиагруппа «Патриот» провела онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?». В ходе пресс-конференции российские знаменитости поделились мнением относительно спора между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным. Певец Родион Газманов рассказал, что многие российские артисты испытывают серьезные финансовые проблемы из-за отмены выступлений в период пандемии, но людям непривычно слышать жалобы знаменитостей.