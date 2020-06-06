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Воспитательница на Украине задушила годовалого ребенка из-за плача

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Воспитательница на Украине задушила годовалого ребенка из-за плача

Запорожье, 6 июня. Воспитательница нелегального детского сада на Украине задушила подушкой годовалого ребенка, потому что девочка громко плакала.

Инцидент произошел 29 мая в Запорожье. Женщина устроила «частный» детский сад в одной из квартир жилого дома. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как пишут украинские СМИ, 51-летняя женщина работала без документов. Она присматривала за детьми в своей квартире.

На опубликованных кадрах видно, что воспитатель берет на руки ребенка и закрывает ему лицо подушкой. Затем она выносит девочку из комнаты, пока другие ребята продолжают играть.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве, ведется расследование обстоятельств, при которых погиб ребенок.

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