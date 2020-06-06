Возлюбленный Бабкиной «озолотился» на свечах

Москва, 6 июня. Возлюбленный певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор не достиг успеха на творческом поприще и занялся предпринимательством, а именно изготовлением свечей.

Осенью пара будет отмечать 17 лет с момента знакомства — Бабкина обратила внимание на музыканта на конкурсе талантов в Саратове. Гор в начале отношений жил в съемной однокомнатной квартире, но к своему 40-летию успел стать бизнесменом, заработать на квартиру и загородный домик.

После ряда неудач в риэлторском бизнесе Гор занялся изготовлением свечей. Поначалу в небольших масштабах, а затем решил глобализировать производство. На этой продукции, которая, к слову, пользуется немалым успехом, возлюбленный Бабкиной и «озолотился».

Сейчас Гор является владельцем завода, который выпускает не только свечи, но также духи, диффузоры, бомбочки для ванн и многое другое.

«Кто бы мог подумать, но теперь у него успешная арома-мануфактура. Его продукцию продают в дорогих столичных торговых центрах и салонах красоты. Дела идут в гору одним словом!» — цитирует одного из коллег Бабкиной KP.Ru.

Недавно коллега певицы по телешоу «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, что артистка после перенесенной пневмонии сильно похудела. По его словам, Бабкина сбросила 30 килограмм — 10 из-за болезни и еще 20 из-за диеты, которую начала соблюдать до госпитализации.