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Возлюбленный Бабкиной «озолотился» на свечах

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Возлюбленный Бабкиной «озолотился» на свечах

Москва, 6 июня. Возлюбленный певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор не достиг успеха на творческом поприще и занялся предпринимательством, а именно изготовлением свечей.

Осенью пара будет отмечать 17 лет с момента знакомства — Бабкина обратила внимание на музыканта на конкурсе талантов в Саратове. Гор в начале отношений жил в съемной однокомнатной квартире, но к своему 40-летию успел стать бизнесменом, заработать на квартиру и загородный домик.

После ряда неудач в риэлторском бизнесе Гор занялся изготовлением свечей. Поначалу в небольших масштабах, а затем решил глобализировать производство. На этой продукции, которая, к слову, пользуется немалым успехом, возлюбленный Бабкиной и «озолотился».

Сейчас Гор является владельцем завода, который выпускает не только свечи, но также духи, диффузоры, бомбочки для ванн и многое другое.

«Кто бы мог подумать, но теперь у него успешная арома-мануфактура. Его продукцию продают в дорогих столичных торговых центрах и салонах красоты. Дела идут в гору одним словом!» — цитирует одного из коллег Бабкиной KP.Ru.

Возлюбленный Бабкиной «озолотился» на свечах

Недавно коллега певицы по телешоу «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, что артистка после перенесенной пневмонии сильно похудела. По его словам, Бабкина сбросила 30 килограмм — 10 из-за болезни и еще 20 из-за диеты, которую начала соблюдать до госпитализации.

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Источник: KP.Ru
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