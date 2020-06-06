Асад восстанавливает мирную жизнь в Сирии, возвращая домой беженцев из «Эр-Рукбана»

Восстановление инфраструктуры, поддержание безопасности и достойного уровня жизни — так правительство Башара Асада завоевывает доверие населения. Почему беженцы из лагеря «Эр-Рукбан» все чаще хотят вернуться в свои дома, Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог Андрей Кошкин.

Возвращение беженцев

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что несколько беженцев смогли вернуться на контролируемую официальным правительством территорию страны, покинув лагерь «Эр-Рукбан», находящийся на территории оккупированной США 55-километровой зоны вокруг Ат-Танфа.

Сообщается, что количество вернувшихся беженцев составило 11 человек. Все они были вынуждены находиться в лагере для перемещенных лиц, который контролируется проамериканскими вооруженными группировками и военнослужащими США, базирующимися на базе Ат-Танф.

В настоящий момент покинувшие лагерь беженцы находятся в специальном центре для временного проживания. После проведения медицинского осмотра и тестирования на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019 сирийцы смогут вернуться в свои дома.

Заведующий кафедрой политологии и социологии, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему в последнее время все больше беженцев хотят вернуться на подконтрольную сирийскому правительству территорию.

Восстановление страны

Как говорит собеседник ФАН, необходимо понимать, что условия проживания в лагерях беженцев, особенно в «Эр-Рукбане», практически бесчеловечные. Там чрезвычайно высокая степень антисанитарии, отсутствует нормальное снабжение продуктами, нет никакой работы и постоянно действуют вербовщики различных вооруженных формирований.

«Люди устали от таких невыносимых условий, а также оказываемого давления со стороны вербовщиков. Американские военнослужащие прекрасно знают, что происходит в лагере под их боком, но не дают туда приехать ни гуманитарным организациям, ни независимым журналистам. США просто стараются удержать беженцев в этом месте, хоть те и стремятся покинуть лагерь при первой же возможности», — говорит политолог.

Эксперт считает, что только официальное правительство Сирийской Арабской Республики может обеспечить нормальные условия жизни для людей. И сегодня понимание этого приходит не только внутри страны, но и за рубежом.