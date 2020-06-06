Крымские спортклубы попросят Роспотребнадзор ослабить требования к работе

После коллективного обращения собственников фитнес-клубов и руководителей спортивных федераций Крыма Министерство спорта Республики через российское ведомство передаст в Роспотребнадзор письмо с предложением смягчить требования к работе фитнес-индустрии на полуострове. Как стало известно Федеральному агентству новостей, об этом договорились на совещании активистов спортивной отрасли с профильным ведомством полуострова.

Ранее активисты попросили главу Крыма Сергея Аксенова рассмотреть возможность открытия спортивных объектов в максимально короткие сроки, изменить условия работы, изложенные в рекомендациях Роспотребнадзора, а также предоставить дополнительную государственную поддержку отрасли, как особо пострадавшей из-за ограничений по COVID-19.

«Раньше 15 июня открыться точно не получится, — рассказал ФАН инициатор объединения крымских представителей фитнес-индустрии Валентин Нечаев после совещания в Минспорта РК. — Представители Роспотребнадзора объяснили нам, что даже к 15 числу ситуация вряд ли поменяется. Обстановка в Крыму сейчас не соответствует даже первому этапу открытия предприятий, а возобновление работы фитнес-индустрии относится к третьему этапу. Судя по всему, решение о нашем открытии будет принимать лично глава Крыма Сергей Аксенов».

Тем не менее на встрече в региональном министерстве рассказали, как подкорректировать обращение в Роспотребнадзор, чтобы увеличить шанс на послабление. Например, владельцы клубов попросят заменить обязательные по рекомендациям Роспотребнадзора дорогостоящие рециркуляторы на дезинфекторы воздуха другого типа. В письме останутся и прежние пункты предложений: отказаться от идеи предварительной записи, ограничивать количество посетителей не записью, а площадью клубов, сохранить продажу напитков, но в одноразовой посуде.

Валентин Нечаев считает, что упорство спортсменов может помочь им открыться раньше.

«Я услышал, что открытые площадки кафе и ресторанов смогли начать работу раньше рекомендованных сроков, потому что представители отрасли на этом настояли, — прокомментировал собеседник агентства. — Если не донести нашу точку зрения, наше желание работать, то нас могут и не открыть 15 июня. Решат, что еще потерпим».

Владельцам ресторанного бизнеса тоже пришлось побороться за работу. В конце мая сотрудники российских заведений общепита запустили в соцсетях акцию с хештегом #голыйголод. Бармены, повара, официанты фотографировались без одежды, чтобы обратить внимание на кризис в своей отрасли.

«Мы разделись не сами — нас раздели, — объясняли активисты в Сети. — Пояса наших фартуков уже затянуты изо всех сил».

Положение фитнес-индустрии неравное, разъяснил ФАН Валентин Нечаев. Если у салонов красоты, магазинов и кафе еще есть возможность отработать сезон и «отыграться» за карантинные месяцы, то спортивные клубы простояли закрытыми основной сезон и открываются к тому времени, когда посетителей всегда становится меньше. В обращении к главе республики под словами о реальной угрозе для фитнес-индустрии региона свои подписи поставили более 70 руководителей клубов и спортивных ассоциаций. Одна из их просьб — господдержка и финансирование пострадавшей от коронавируса отрасли.

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт входят в перечень ОКВЭД, они признаны пострадавшими от пандемии COVID-19, но получить реальную поддержку в Крыму спортклубам очень сложно, рассказал Валентин Нечаев. Собеседник ФАН привел примеры клубов, которым не выплачивают обещанный МРОТ на сотрудников под предлогом налоговой задолженности в 3 000 рублей или не освобождают от муниципальной аренды. Все это вместе с долгами и уходом в минус из-за простоя может обрушить спортивную индустрию Крыма, уверены инициаторы обращения.

«Я предложил еще одну инициативу, — рассказал руководитель клуба VikingGym Валентин Нечаев. — Через Минспорта РК объявить о сборе заявок на субсидирование, а если удастся добиться выделения средств — распределять их по тем, кто окажется в созданном реестре».

В региональном ведомстве пока не отреагировали на эту инициативу. Федеральное агентство новостей уже направило запрос в Минспорта Республики Крым, а сейчас журналисты ФАН планируют задать вопросы специалистам Минспорта РФ, чтобы проверить, услышат ли чиновники представителей спортивной индустрии Крыма.